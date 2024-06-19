https://ria.ru/20240619/pvo-1953870362.html

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 19.06.2024

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Российские военные перехватили несколько воздушных целей над Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:32

2024-06-19T09:32

2024-06-19T10:23

специальная военная операция на украине

белгородский район

вячеслав гладков

белгород

безопасность

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские военные перехватили несколько воздушных целей над Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу", — написал он.По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.Гладков добавил, что в Белгородском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский на территории одного частного дома повреждено остекление веранды. Еще в одном доме посекло фасад и выбило окна.Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.По данным Минобороны, российская ПВО около 09:00 уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками и ракетами приграничные и центральные регионы России. Как заявил Владимир Путин, Москва в ответ на угрозы российским населенным пунктам вынуждена создавать санитарную зону на Украине.

https://ria.ru/20240616/bezopasnost-1953234260.html

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

белгородский район

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белгородский район, вячеслав гладков, белгород, безопасность