https://ria.ru/20240619/pvo-1953870362.html
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 19.06.2024
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Российские военные перехватили несколько воздушных целей над Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:32
2024-06-19T09:32
2024-06-19T10:23
специальная военная операция на украине
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские военные перехватили несколько воздушных целей над Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу", — написал он.По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.Гладков добавил, что в Белгородском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский на территории одного частного дома повреждено остекление веранды. Еще в одном доме посекло фасад и выбило окна.Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.По данным Минобороны, российская ПВО около 09:00 уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью. ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками и ракетами приграничные и центральные регионы России. Как заявил Владимир Путин, Москва в ответ на угрозы российским населенным пунктам вынуждена создавать санитарную зону на Украине.
https://ria.ru/20240616/bezopasnost-1953234260.html
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белгородский район, вячеслав гладков, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгород, Безопасность
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей