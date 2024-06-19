https://ria.ru/20240619/putin-1954078930.html
Россия рассчитывает на активную работу вьетнамских инвесторов, заявил Путин
Россия рассчитывает на активную работу вьетнамских инвесторов, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия рассчитывает на активную работу вьетнамских инвесторов, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что РФ рассчитывает на более активное... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:57
2024-06-19T18:57
2024-06-19T18:57
экономика
россия
вьетнам
калужская область
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что РФ рассчитывает на более активное использование вьетнамскими инвесторами возможностей работы на российском рынке. Статья Путина, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."Рассчитываем, что вьетнамские инвесторы также будут более активно использовать широкие возможности работы на российском рынке. Как, например, это делает вьетнамская компания "ТиЭйч Груп", которая строит молокоперерабатывающие предприятия в Московской и Калужской областях, Приморском крае", - говорится в статье.
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экономика, россия, вьетнам, калужская область, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Вьетнам, Калужская область, Владимир Путин, Технологии
Россия рассчитывает на активную работу вьетнамских инвесторов, заявил Путин
Путин: РФ рассчитывает на активизацию вьетнамских инвесторов на российском рынке