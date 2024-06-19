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Путин рассказал о традициях товарищества России и Вьетнама - РИА Новости, 19.06.2024
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18:53 19.06.2024 (обновлено: 18:54 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/putin-1954078410.html
Путин рассказал о традициях товарищества России и Вьетнама
Путин рассказал о традициях товарищества России и Вьетнама - РИА Новости, 19.06.2024
Путин рассказал о традициях товарищества России и Вьетнама
Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что традиции товарищества и взаимопомощи служат... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:53
2024-06-19T18:54
вьетнам
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что традиции товарищества и взаимопомощи служат прочным фундаментом для дальнейшего продвижения двусторонних отношений РФ и Вьетнама. Статья Путина, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля. "Проверенные временем традиции товарищества и взаимопомощи служат прочным фундаментом для дальнейшего продвижения двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в тексте статьи.
https://ria.ru/20240619/putin-1954076394.html
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вьетнам, россия, владимир путин, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о традициях товарищества России и Вьетнама

Путин: традиции товарищества служат прочным фундаментом отношений РФ и Вьетнама

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что традиции товарищества и взаимопомощи служат прочным фундаментом для дальнейшего продвижения двусторонних отношений РФ и Вьетнама.
Статья Путина, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля.
"Проверенные временем традиции товарищества и взаимопомощи служат прочным фундаментом для дальнейшего продвижения двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в тексте статьи.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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