https://ria.ru/20240619/putin-1954078410.html

Путин рассказал о традициях товарищества России и Вьетнама

Путин рассказал о традициях товарищества России и Вьетнама - РИА Новости, 19.06.2024

Путин рассказал о традициях товарищества России и Вьетнама

Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что традиции товарищества и взаимопомощи служат... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:53

2024-06-19T18:53

2024-06-19T18:54

вьетнам

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что традиции товарищества и взаимопомощи служат прочным фундаментом для дальнейшего продвижения двусторонних отношений РФ и Вьетнама. Статья Путина, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля. "Проверенные временем традиции товарищества и взаимопомощи служат прочным фундаментом для дальнейшего продвижения двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в тексте статьи.

https://ria.ru/20240619/putin-1954076394.html

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вьетнам, россия, владимир путин, в мире