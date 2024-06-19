https://ria.ru/20240619/putin-1954077038.html
Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин
Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что РФ видит во Вьетнаме единомышленника в деле... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:46
2024-06-19T18:46
2024-06-19T18:59
вьетнам
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952657516_0:163:3351:2048_1920x0_80_0_0_18e3e11a4e8ff29a57e821f613aad843.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что РФ видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности.Статья президента, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240619/putin-1954078410.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952657516_558:0:3289:2048_1920x0_80_0_0_8cacc586de651b39d2400d3dd4cd4cbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, владимир путин, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, В мире
Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин
Путин: видим во Вьетнаме партнера в деле формирования безопасности Евразии