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Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
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18:46 19.06.2024 (обновлено: 18:59 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/putin-1954077038.html
Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин
Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что РФ видит во Вьетнаме единомышленника в деле... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:46
2024-06-19T18:59
вьетнам
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что РФ видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности.Статья президента, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240619/putin-1954078410.html
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вьетнам, россия, владимир путин, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, В мире
Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин

Путин: видим во Вьетнаме партнера в деле формирования безопасности Евразии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что РФ видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности.
Статья президента, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля.
"У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе", - говорится в статье.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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