https://ria.ru/20240619/putin-1954077038.html

Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин

Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Россия видит во Вьетнаме единомышленника, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что РФ видит во Вьетнаме единомышленника в деле... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:46

2024-06-19T18:46

2024-06-19T18:59

вьетнам

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что РФ видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности.Статья президента, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240619/putin-1954078410.html

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вьетнам, россия, владимир путин, в мире