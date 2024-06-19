https://ria.ru/20240619/putin-1954076190.html

Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама

Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама - РИА Новости, 19.06.2024

Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама

Президент России Владимир Путин отметил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что активизации встречных турпотоков России и... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:41

2024-06-19T18:41

2024-06-19T18:50

россия

вьетнам

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что активизации встречных турпотоков России и Вьетнама способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов.Статья Путина, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."Активизации встречных турпотоков способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов", - говорится в тексте статьи.

https://ria.ru/20240619/putin-1954077038.html

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2024

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россия, вьетнам, владимир путин, в мире