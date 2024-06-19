https://ria.ru/20240619/putin-1954076190.html
Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама
Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама - РИА Новости, 19.06.2024
Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама
Президент России Владимир Путин отметил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что активизации встречных турпотоков России и... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:41
2024-06-19T18:41
2024-06-19T18:50
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил в своей статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", что активизации встречных турпотоков России и Вьетнама способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов.Статья Путина, озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."Активизации встречных турпотоков способствовало бы увеличение числа прямых авиарейсов", - говорится в тексте статьи.
https://ria.ru/20240619/putin-1954077038.html
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россия, вьетнам, владимир путин, в мире
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, как активизировать встречные турпотоки России и Вьетнама
Путин: увеличение числа прямых рейсов между РФ и Вьетнамом увеличит турпоток