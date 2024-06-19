https://ria.ru/20240619/putin-1954071591.html
Путин заявил, что Россия и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в АТР
Путин заявил, что Россия и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в АТР - РИА Новости, 19.06.2024
Путин заявил, что Россия и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в АТР
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передают западные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:26
2024-06-19T18:26
2024-06-19T18:26
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передают западные СМИ со ссылкой на статью российского лидера во вьетнамской газете. Путин в среду отправится с двухдневным государственным визитом во Вьетнам, это поездка станет его пятым посещением страны. Он прилетит в Ханой из Пхеньяна вечером 19 июня после завершения своего визита в КНДР. "Путин говорит, что Россия и Вьетнам разделяют общее мнение о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
https://ria.ru/20240619/putin-1954070488.html
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владимир путин, россия, вьетнам, ханой, в мире
Владимир Путин, Россия, Вьетнам, Ханой, В мире
Путин заявил, что Россия и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в АТР
Владимир Путин заявил, что РФ и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в АТР