https://ria.ru/20240619/putin-1954071591.html

Путин заявил, что Россия и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в АТР

Путин заявил, что Россия и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в АТР - РИА Новости, 19.06.2024

Путин заявил, что Россия и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в АТР

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передают западные СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:26

2024-06-19T18:26

2024-06-19T18:26

владимир путин

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вьетнам

ханой

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Вьетнам имеют схожую позицию по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передают западные СМИ со ссылкой на статью российского лидера во вьетнамской газете. Путин в среду отправится с двухдневным государственным визитом во Вьетнам, это поездка станет его пятым посещением страны. Он прилетит в Ханой из Пхеньяна вечером 19 июня после завершения своего визита в КНДР. "Путин говорит, что Россия и Вьетнам разделяют общее мнение о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении агентства Рейтер.

https://ria.ru/20240619/putin-1954070488.html

россия

вьетнам

ханой

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владимир путин, россия, вьетнам, ханой, в мире