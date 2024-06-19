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Путин оценил объем национальной валюты в торговле с Вьетнамом - РИА Новости, 19.06.2024
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18:20 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/putin-1954070488.html
Путин оценил объем национальной валюты в торговле с Вьетнамом
Путин оценил объем национальной валюты в торговле с Вьетнамом - РИА Новости, 19.06.2024
Путин оценил объем национальной валюты в торговле с Вьетнамом
Президент России Владимир Путин заявил, что платежи в рублях и вьетнамских донгах составили 60% транзакций в торговле РФ и Вьетнама в первом квартале 2024 года, РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:20
2024-06-19T18:20
экономика
россия
вьетнам
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что платежи в рублях и вьетнамских донгах составили 60% транзакций в торговле РФ и Вьетнама в первом квартале 2024 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на авторскую статью российского президента, опубликованную во вьетнамской газете "Нянзан". "Путин заявил, что на платежи в рублях и вьетнамских донгах пришлось 60% транзакций в двусторонней торговле в первом квартале 2024 года", - пишет агентство.
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экономика, россия, вьетнам, владимир путин
Экономика, Россия, Вьетнам, Владимир Путин
Путин оценил объем национальной валюты в торговле с Вьетнамом

Путин: платежи в рублях и вьетнамских донгах составили 60% транзакций в торговле

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что платежи в рублях и вьетнамских донгах составили 60% транзакций в торговле РФ и Вьетнама в первом квартале 2024 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на авторскую статью российского президента, опубликованную во вьетнамской газете "Нянзан".
"Путин заявил, что на платежи в рублях и вьетнамских донгах пришлось 60% транзакций в двусторонней торговле в первом квартале 2024 года", - пишет агентство.
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