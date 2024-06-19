https://ria.ru/20240619/putin-1954070488.html

Путин оценил объем национальной валюты в торговле с Вьетнамом

Путин оценил объем национальной валюты в торговле с Вьетнамом - РИА Новости, 19.06.2024

Путин оценил объем национальной валюты в торговле с Вьетнамом

Президент России Владимир Путин заявил, что платежи в рублях и вьетнамских донгах составили 60% транзакций в торговле РФ и Вьетнама в первом квартале 2024 года, РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:20

2024-06-19T18:20

2024-06-19T18:20

экономика

россия

вьетнам

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952892470_0:174:3331:2048_1920x0_80_0_0_9254f6f3d68e1fa6c698aa8c2623b182.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что платежи в рублях и вьетнамских донгах составили 60% транзакций в торговле РФ и Вьетнама в первом квартале 2024 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на авторскую статью российского президента, опубликованную во вьетнамской газете "Нянзан". "Путин заявил, что на платежи в рублях и вьетнамских донгах пришлось 60% транзакций в двусторонней торговле в первом квартале 2024 года", - пишет агентство.

https://ria.ru/20240617/ushakov-1953471845.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, вьетнам, владимир путин