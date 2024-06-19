https://ria.ru/20240619/putin-1953954477.html

Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном

Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 19.06.2024

Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и касались многих... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:29

2024-06-19T13:29

2024-06-19T13:32

россия

москва

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и касались многих вопросов. "Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия", - сказал глава российского государства, подводя итоги прошедших встреч. Он обратил особое внимание на то, что Москва и Пхеньян подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

https://ria.ru/20240619/dogovor-1953890806.html

россия

москва

пхеньян

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