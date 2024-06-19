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Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 19.06.2024
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13:29 19.06.2024 (обновлено: 13:32 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/putin-1953954477.html
Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном
Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 19.06.2024
Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и касались многих... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:29
2024-06-19T13:32
россия
москва
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и касались многих вопросов. "Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия", - сказал глава российского государства, подводя итоги прошедших встреч. Он обратил особое внимание на то, что Москва и Пхеньян подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20240619/dogovor-1953890806.html
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Россия, Москва, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном

Путин: переговоры с Ким Чен Ыном были обстоятельными и касались многих вопросов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и касались многих вопросов.
"Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия", - сказал глава российского государства, подводя итоги прошедших встреч.
Он обратил особое внимание на то, что Москва и Пхеньян подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Вчера, 10:52
 
РоссияМоскваПхеньянВладимир ПутинКим Чен ЫнВизит Путина в КНДР
 
 
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