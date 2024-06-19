https://ria.ru/20240619/putin-1953940893.html

Путин и Ким Чен Ын почтили память советских воинов-освободителей Кореи

Путин и Ким Чен Ын почтили память советских воинов-освободителей Кореи - РИА Новости, 19.06.2024

Путин и Ким Чен Ын почтили память советских воинов-освободителей Кореи

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли участие в церемонии совместного возложения венка к монументу в честь освобождения Кореи. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:52

2024-06-19T12:52

2024-06-19T14:15

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли участие в церемонии совместного возложения венка к монументу в честь освобождения Кореи. Лидер КНДР первым приехал на место церемонии и буквально через несколько минут к мемориалу подъехал кортеж президента РФ. После церемонии, в ходе которой прозвучали гимны обоих государств, перед Путиным и Ким Чен Ыном торжественным маршем прошла рота почетного караула.Монумент воздвигнут 15 августа 1946 года в память о воинах Советской армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов. Монумент расположен в центре Пхеньяна у южного подножия горы Моранбон и состоит из постамента и стелы, на вершине которой установлена красная звезда. На фронтальной части стелы имеется надпись на корейском языке - "Хэбантхап" ("Монумент освобождения"). На гранях монумента установлены барельефы, символизирующие российско-корейскую дружбу и изображающие эпизоды боевых действий Советской Армии. Общая площадь мемориала 1,28 гектара, высота памятника - 30 метров. К монументу ведёт каменная лестница шириной 8 и длиной 300 метров. На территории мемориала высажено более 15 тысяч растений 80 видов.

https://ria.ru/20240619/podarki-1953904206.html

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