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Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
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12:42 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/putin-1953936430.html
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма и уже отправляет первые группы на морские корейские курорты, сообщил президент РФ Владимир Путин по... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:42
2024-06-19T12:42
россия
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма и уже отправляет первые группы на морские корейские курорты, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Налажено сотрудничество в сфере спорта. Начинается развитие туризма. На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах", - отметил он.
https://ria.ru/20240619/putin-1953934387.html
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россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин

Путин: формируются первые тургруппы на морские курорты КНДР в летний сезон

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид города Пхеньяна
Вид города Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма и уже отправляет первые группы на морские корейские курорты, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
"Налажено сотрудничество в сфере спорта. Начинается развитие туризма. На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с КНДР в сфере образования
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