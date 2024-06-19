https://ria.ru/20240619/putin-1953936430.html
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма и уже отправляет первые группы на морские корейские курорты, сообщил президент РФ Владимир Путин по... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:42
2024-06-19T12:42
2024-06-19T12:42
россия
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма и уже отправляет первые группы на морские корейские курорты, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Налажено сотрудничество в сфере спорта. Начинается развитие туризма. На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах", - отметил он.
https://ria.ru/20240619/putin-1953934387.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин
Путин: формируются первые тургруппы на морские курорты КНДР в летний сезон