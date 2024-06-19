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Путин рассказал об обсуждении вопросов безопасности с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 19.06.2024
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12:28 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/putin-1953931925.html
Путин рассказал об обсуждении вопросов безопасности с Ким Чен Ыном
Путин рассказал об обсуждении вопросов безопасности с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 19.06.2024
Путин рассказал об обсуждении вопросов безопасности с Ким Чен Ыном
Вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном, заявил президент РФ Владимир Путин по... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:28
2024-06-19T12:28
россия
ким чен ын
владимир путин
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам их переговоров. "Большое внимание на сегодняшних переговорах заняли вопросы безопасности и международной повестки. Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства. Оно должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие", - высказал свое мнение президент РФ.
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россия, ким чен ын, владимир путин, визит путина в кндр
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР
Путин рассказал об обсуждении вопросов безопасности с Ким Чен Ыном

Путин: на переговорах с Ким Чен Ыном важное место заняли вопросы безопасности

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (четвертый справа) на российско-корейских переговорах в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (четвертый справа) на российско-корейских переговорах в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (четвертый справа) на российско-корейских переговорах в Пхеньяне. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам их переговоров.
"Большое внимание на сегодняшних переговорах заняли вопросы безопасности и международной повестки. Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства. Оно должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие", - высказал свое мнение президент РФ.
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