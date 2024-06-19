https://ria.ru/20240619/putin-1953931925.html

Путин рассказал об обсуждении вопросов безопасности с Ким Чен Ыном

Путин рассказал об обсуждении вопросов безопасности с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 19.06.2024

Путин рассказал об обсуждении вопросов безопасности с Ким Чен Ыном

Вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном, заявил президент РФ Владимир Путин по... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:28

2024-06-19T12:28

2024-06-19T12:28

россия

ким чен ын

владимир путин

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Вопросы безопасности и международной повестки заняли значительное место на переговорах с председателем КНДР Ким Чен Ыном, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам их переговоров. "Большое внимание на сегодняшних переговорах заняли вопросы безопасности и международной повестки. Наши страны последовательно отстаивают идею формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства. Оно должно опираться на международное право и культурно-цивилизационное многообразие", - высказал свое мнение президент РФ.

https://ria.ru/20240619/kndr-1953931604.html

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