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Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными
Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными - РИА Новости, 19.06.2024
Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными
Президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что сегодняшние переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут продуктивными. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:50
2024-06-19T07:50
2024-06-19T08:18
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ким чен ын
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кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что сегодняшние переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут продуктивными. "Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными", - сказал Путин в начале переговоров. Он подчеркнул, что руководители правительств и профильных ведомств обеих стран активно трудятся над воплощением в жизнь достигнутых договоренностей в ходе визитов Ким Чен Ына в Россию в 2019 и 2023 годах. Путин добавил, что в ноябре 2023 года в Пхеньяне состоялась полноформатная российско-корейская межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а в марте 2024 года встреча сопредседателей межправкомиссии в Москве.
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россия, пхеньян, москва, владимир путин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Россия, Пхеньян, Москва, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными
Путин: уверен, что сегодняшние переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными