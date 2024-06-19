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Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными

Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными - РИА Новости, 19.06.2024

Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными

Президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что сегодняшние переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут продуктивными. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:50

2024-06-19T07:50

2024-06-19T08:18

россия

пхеньян

москва

владимир путин

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что сегодняшние переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут продуктивными. "Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными", - сказал Путин в начале переговоров. Он подчеркнул, что руководители правительств и профильных ведомств обеих стран активно трудятся над воплощением в жизнь достигнутых договоренностей в ходе визитов Ким Чен Ына в Россию в 2019 и 2023 годах. Путин добавил, что в ноябре 2023 года в Пхеньяне состоялась полноформатная российско-корейская межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а в марте 2024 года встреча сопредседателей межправкомиссии в Москве.

россия

пхеньян

москва

кндр (северная корея)

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