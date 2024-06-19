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Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными - РИА Новости, 19.06.2024
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07:50 19.06.2024 (обновлено: 08:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/putin-1953855631.html
Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными
Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными - РИА Новости, 19.06.2024
Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными
Президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что сегодняшние переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут продуктивными. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:50
2024-06-19T08:18
россия
пхеньян
москва
владимир путин
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что сегодняшние переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут продуктивными. "Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными", - сказал Путин в начале переговоров. Он подчеркнул, что руководители правительств и профильных ведомств обеих стран активно трудятся над воплощением в жизнь достигнутых договоренностей в ходе визитов Ким Чен Ына в Россию в 2019 и 2023 годах. Путин добавил, что в ноябре 2023 года в Пхеньяне состоялась полноформатная российско-корейская межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а в марте 2024 года встреча сопредседателей межправкомиссии в Москве.
россия
пхеньян
москва
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россия, пхеньян, москва, владимир путин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Россия, Пхеньян, Москва, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Путин заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными

Путин: уверен, что сегодняшние переговоры с Ким Чен Ыном будут продуктивными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что сегодняшние переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном будут продуктивными.
"Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными", - сказал Путин в начале переговоров. Он подчеркнул, что руководители правительств и профильных ведомств обеих стран активно трудятся над воплощением в жизнь достигнутых договоренностей в ходе визитов Ким Чен Ына в Россию в 2019 и 2023 годах. Путин добавил, что в ноябре 2023 года в Пхеньяне состоялась полноформатная российско-корейская межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а в марте 2024 года встреча сопредседателей межправкомиссии в Москве.
 
РоссияПхеньянМоскваВладимир ПутинКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)Визит Путина в КНДР
 
 
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