https://ria.ru/20240619/putin-1953838686.html

"Если это произойдет": в США попытались угадать цель визита Путина в КНДР

"Если это произойдет": в США попытались угадать цель визита Путина в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

"Если это произойдет": в США попытались угадать цель визита Путина в КНДР

Президент России Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если США руками Киева развяжут третью мировую войну, с таким предположением... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T01:40

2024-06-19T01:40

2024-06-19T01:44

в мире

россия

владимир путин

ким чен ын

кндр (северная корея)

восток

азия

запад

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если США руками Киева развяжут третью мировую войну, с таким предположением выступила экс-сотрудница американской военной разведки Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News."Дело в том, что президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия", — заявила она.По мнению бывшей разведчицы, Путин собирает коалицию стран, которые будут готовы дать отпор США и их союзникам, на тот случай, если их недальновидная политика по Украине приведет к началу третьей мировой войны. Именно для этой цели, считает она, Путин и отправился в турне по Восточной Азии."В этой ситуации Запад и Восток будут сражаться на противоположных сторонах", — подчеркнула Коффлер.Путин 18 июня прибыл в КНДР с двухдневным государственным визитом. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, президент России и лидер Северной Кореи обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.Накануне заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО.Позиция России по применению ЯОВ начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240619/kiev-1953834852.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html

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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), восток, азия, запад, сша, джо байден