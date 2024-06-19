"Если это произойдет": в США попытались угадать цель визита Путина в КНДР
Экс-разведчица Коффлер: Путин заручается поддержкой КНДР из-за действий Байдена
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если США руками Киева развяжут третью мировую войну, с таким предположением выступила экс-сотрудница американской военной разведки Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.
"Дело в том, что президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия", — заявила она.
По мнению бывшей разведчицы, Путин собирает коалицию стран, которые будут готовы дать отпор США и их союзникам, на тот случай, если их недальновидная политика по Украине приведет к началу третьей мировой войны. Именно для этой цели, считает она, Путин и отправился в турне по Восточной Азии.
"В этой ситуации Запад и Восток будут сражаться на противоположных сторонах", — подчеркнула Коффлер.
Путин едет к братьям по оружию
Вчера, 08:00
Путин 18 июня прибыл в КНДР с двухдневным государственным визитом. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, президент России и лидер Северной Кореи обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.
Накануне заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью Telegraph, что страны — участницы блока обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.
Позиция России по применению ЯО
В начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.