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"Если это произойдет": в США попытались угадать цель визита Путина в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
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01:40 19.06.2024 (обновлено: 01:44 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/putin-1953838686.html
"Если это произойдет": в США попытались угадать цель визита Путина в КНДР
"Если это произойдет": в США попытались угадать цель визита Путина в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
"Если это произойдет": в США попытались угадать цель визита Путина в КНДР
Президент России Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если США руками Киева развяжут третью мировую войну, с таким предположением... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T01:40
2024-06-19T01:44
в мире
россия
владимир путин
ким чен ын
кндр (северная корея)
восток
азия
запад
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если США руками Киева развяжут третью мировую войну, с таким предположением выступила экс-сотрудница американской военной разведки Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News."Дело в том, что президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия", — заявила она.По мнению бывшей разведчицы, Путин собирает коалицию стран, которые будут готовы дать отпор США и их союзникам, на тот случай, если их недальновидная политика по Украине приведет к началу третьей мировой войны. Именно для этой цели, считает она, Путин и отправился в турне по Восточной Азии."В этой ситуации Запад и Восток будут сражаться на противоположных сторонах", — подчеркнула Коффлер.Путин 18 июня прибыл в КНДР с двухдневным государственным визитом. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, президент России и лидер Северной Кореи обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.Накануне заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО.Позиция России по применению ЯОВ начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240619/kiev-1953834852.html
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кндр (северная корея)
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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), восток, азия, запад, сша, джо байден
В мире, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Восток, Азия, Запад, США, Джо Байден
"Если это произойдет": в США попытались угадать цель визита Путина в КНДР

Экс-разведчица Коффлер: Путин заручается поддержкой КНДР из-за действий Байдена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока на случай, если США руками Киева развяжут третью мировую войну, с таким предположением выступила экс-сотрудница американской военной разведки Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.
"Дело в том, что президент Байден недавно разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России. Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия", — заявила она.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин
00:24
По мнению бывшей разведчицы, Путин собирает коалицию стран, которые будут готовы дать отпор США и их союзникам, на тот случай, если их недальновидная политика по Украине приведет к началу третьей мировой войны. Именно для этой цели, считает она, Путин и отправился в турне по Восточной Азии.
"В этой ситуации Запад и Восток будут сражаться на противоположных сторонах", — подчеркнула Коффлер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин едет к братьям по оружию
Вчера, 08:00
Путин 18 июня прибыл в КНДР с двухдневным государственным визитом. Как отмечал его помощник Юрий Ушаков, президент России и лидер Северной Кореи обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.
Накануне заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью Telegraph, что страны — участницы блока обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Американцы проговорились про их главный секрет на Украине
13 июня, 08:00

Позиция России по применению ЯО

В начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Пять минут полета до Вашингтона": российский флот отработал у границ США
17 июня, 08:00
 
В миреРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)ВостокАзияЗападСШАДжо Байден
 
 
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