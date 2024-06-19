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Визит Путина в КНДР. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2024
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07:06 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/putin-1953838182.html
Визит Путина в КНДР. Прямая трансляция
Визит Путина в КНДР. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2024
Визит Путина в КНДР. Прямая трансляция
Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:06
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россия
владимир путин
кндр (северная корея)
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Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР.
россия
кндр (северная корея)
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Визит Путина в КНДР
Визит Путина в КНДР
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россия, владимир путин, кндр (северная корея), видео
Россия, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Визит Путина в КНДР. Прямая трансляция
Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР.
2024-06-19T07:06
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Визит Путина в КНДР. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР.
 
РоссияВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)
 
 
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