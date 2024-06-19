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Приговор американцу Блэку вынесут сегодня

Приговор американцу Блэку вынесут сегодня - РИА Новости, 19.06.2024

Приговор американцу Блэку вынесут сегодня

Приговор американцу Гордону Блэку по делу об угрозе убийством и краже суд во Владивостоке вынесет в среду, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T04:04

2024-06-19T04:04

2024-06-19T05:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Приговор американцу Гордону Блэку по делу об угрозе убийством и краже суд во Владивостоке вынесет в среду, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда. На заседании в среду прокурор попросил суд назначить Блэку четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 12.30 (05.30 мск).

владивосток

россия

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происшествия, владивосток, россия, приморский край