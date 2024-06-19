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Приговор американцу Блэку вынесут сегодня - РИА Новости, 19.06.2024
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04:04 19.06.2024 (обновлено: 05:00 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/prigovor-1953844113.html
Приговор американцу Блэку вынесут сегодня
Приговор американцу Блэку вынесут сегодня - РИА Новости, 19.06.2024
Приговор американцу Блэку вынесут сегодня
Приговор американцу Гордону Блэку по делу об угрозе убийством и краже суд во Владивостоке вынесет в среду, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T04:04
2024-06-19T05:00
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Приговор американцу Гордону Блэку по делу об угрозе убийством и краже суд во Владивостоке вынесет в среду, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда. На заседании в среду прокурор попросил суд назначить Блэку четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 12.30 (05.30 мск).
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Приговор американцу Блэку вынесут сегодня

Во Владивостоке сегодня вынесут приговор американцу Гордону Блэку

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Приговор американцу Гордону Блэку по делу об угрозе убийством и краже суд во Владивостоке вынесет в среду, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда.
На заседании в среду прокурор попросил суд назначить Блэку четыре года восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом.
Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора назначено на 12.30 (05.30 мск).
 
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