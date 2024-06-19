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В парламенте предложили признать ВСУ и СБУ террористическими организациями
В парламенте предложили признать ВСУ и СБУ террористическими организациями - РИА Новости, 19.06.2024
В парламенте предложили признать ВСУ и СБУ террористическими организациями
Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре совместно с ФСБ РФ инициировать признание ВСУ, СБУ РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:55
2024-06-19T15:55
2024-06-19T15:55
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре совместно с ФСБ РФ инициировать признание ВСУ, СБУ и Главного разведывательного управления (ГУР) Украины террористическими организациями, говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента (есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ во взаимодействии с Федеральной службой безопасности РФ инициировать признание Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240603/minyust-1950256244.html
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В парламенте предложили признать ВСУ и СБУ террористическими организациями
Комиссия парламента предложила признать ВСУ, СБУ террористическими организациями