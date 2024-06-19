Рейтинг@Mail.ru
В парламенте предложили признать ВСУ и СБУ террористическими организациями - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/predlozhenie-1954017685.html
В парламенте предложили признать ВСУ и СБУ террористическими организациями
В парламенте предложили признать ВСУ и СБУ террористическими организациями - РИА Новости, 19.06.2024
В парламенте предложили признать ВСУ и СБУ террористическими организациями
Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре совместно с ФСБ РФ инициировать признание ВСУ, СБУ РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:55
2024-06-19T15:55
в мире
украина
россия
киев
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948066222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e5a2128b02bf20157fa267704bcc052.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре совместно с ФСБ РФ инициировать признание ВСУ, СБУ и Главного разведывательного управления (ГУР) Украины террористическими организациями, говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента (есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ во взаимодействии с Федеральной службой безопасности РФ инициировать признание Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240603/minyust-1950256244.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948066222_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c7b7d8da6ed03f2ea7e78574465f71bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Украина, Россия, Киев, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В парламенте предложили признать ВСУ и СБУ террористическими организациями

Комиссия парламента предложила признать ВСУ, СБУ террористическими организациями

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре совместно с ФСБ РФ инициировать признание ВСУ, СБУ и Главного разведывательного управления (ГУР) Украины террористическими организациями, говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента (есть в распоряжении РИА Новости).
"Рекомендовать Генеральной прокуратуре РФ во взаимодействии с Федеральной службой безопасности РФ инициировать признание Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей", - говорится в документе.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
"Либерально-демократическую Лигу Украины" признали нежелательной НПО
3 июня, 18:29
 
В миреУкраинаРоссияКиевГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала