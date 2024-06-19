https://ria.ru/20240619/pozitsiya-1953924414.html

Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине

Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине - РИА Новости, 19.06.2024

Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине

Президент России Владимир Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:17

2024-06-19T12:17

2024-06-19T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

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ким чен ын

визит путина в кндр

кндр (северная корея)

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны."Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса", - заявил Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.По словам российского лидера, такая линия корейского руководства является еще одним наглядным подтверждением "подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса".

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

россия

украина

кндр (северная корея)

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