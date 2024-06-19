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Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 19.06.2024 (обновлено: 12:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pozitsiya-1953924414.html
Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине
Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине
Президент России Владимир Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:17
2024-06-19T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны."Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса", - заявил Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.По словам российского лидера, такая линия корейского руководства является еще одним наглядным подтверждением "подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса".
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
россия
украина
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в мире, россия, украина, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, КНДР (Северная Корея)
Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине

Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны.
"Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса", - заявил Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
По словам российского лидера, такая линия корейского руководства является еще одним наглядным подтверждением "подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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