https://ria.ru/20240619/pozitsiya-1953924414.html
Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине
Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине
Президент России Владимир Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:17
2024-06-19T12:17
2024-06-19T12:18
специальная военная операция на украине
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ким чен ын
визит путина в кндр
кндр (северная корея)
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны."Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса", - заявил Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.По словам российского лидера, такая линия корейского руководства является еще одним наглядным подтверждением "подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса".
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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Путин прокомментировал позицию КНДР по Украине
Путин назвал позицию КНДР по Украине подтверждением суверенного курса страны