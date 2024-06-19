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В России потушили 55 природных пожаров за сутки
В России потушили 55 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 19.06.2024
В России потушили 55 природных пожаров за сутки
За минувшие сутки на территории России потушили 55 природных пожаров на площади более 13 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:46
2024-06-19T08:46
2024-06-19T09:43
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За минувшие сутки на территории России потушили 55 природных пожаров на площади более 13 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 июня 2024 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 011 гектаров", — говорится в релизе. К полуночи 19 июня в России действовало 106 лесных пожаров на площади 134,6 тысячи гектаров. Их активно тушат. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — там действовали 66 пожаров на почти 106 тысячах гектаров.
https://ria.ru/20240617/pozhar-1953533206.html
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 55 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 55 природных пожаров на площади 13 011 гектаров