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В России потушили 55 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 19.06.2024
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08:46 19.06.2024 (обновлено: 09:43 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pozhary-1953861328.html
В России потушили 55 природных пожаров за сутки
В России потушили 55 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 19.06.2024
В России потушили 55 природных пожаров за сутки
За минувшие сутки на территории России потушили 55 природных пожаров на площади более 13 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:46
2024-06-19T09:43
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За минувшие сутки на территории России потушили 55 природных пожаров на площади более 13 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 июня 2024 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 011 гектаров", — говорится в релизе. К полуночи 19 июня в России действовало 106 лесных пожаров на площади 134,6 тысячи гектаров. Их активно тушат. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — там действовали 66 пожаров на почти 106 тысячах гектаров.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 55 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 55 природных пожаров на площади 13 011 гектаров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. За минувшие сутки на территории России потушили 55 природных пожаров на площади более 13 тысяч гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 июня 2024 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 011 гектаров", — говорится в релизе.
К полуночи 19 июня в России действовало 106 лесных пожаров на площади 134,6 тысячи гектаров. Их активно тушат. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — там действовали 66 пожаров на почти 106 тысячах гектаров.
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