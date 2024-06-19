https://ria.ru/20240619/pozhar-1954051003.html
Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки
Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки - РИА Новости, 19.06.2024
Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки
На горящей нефтебазе в Азове в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:33
2024-06-19T17:33
2024-06-19T19:34
специальная военная операция на украине
происшествия
азовский район
азов
василий голубев
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953576320_0:0:1106:622_1920x0_80_0_0_584e60ec6be3f9e4a82b60a138e0595a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. На горящей нефтебазе в Азове в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.Накануне после атаки БПЛА в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Утром в среду пожар локализовали на площади 3,2 тысячи квадратных метров."К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16.40 произошла разгерметизация второго резервуара", — уточнил глава региона.МЧС продолжает тушить огонь. На месте работают более 200 человек и порядка 40 единиц техники и пожарный поезд.
азовский район
азов
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953576320_161:0:1114:715_1920x0_80_0_0_f29d191cf4f609c549f3cafb8bacb615.jpg
Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области
Ликвидация пожара в Азовском районе продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщили в МЧС России.
2024-06-19T17:33
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, азовский район, азов, василий голубев, ростовская область, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Азовский район, Азов, Василий Голубев, Ростовская область
Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки
Голубев: разгерметизация 2-го резервуара произошла на горящей нефтебазе в Азове