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Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки

Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки - РИА Новости, 19.06.2024

Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки

На горящей нефтебазе в Азове в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:33

2024-06-19T17:33

2024-06-19T19:34

специальная военная операция на украине

происшествия

азовский район

азов

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. На горящей нефтебазе в Азове в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.Накануне после атаки БПЛА в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Утром в среду пожар локализовали на площади 3,2 тысячи квадратных метров."К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16.40 произошла разгерметизация второго резервуара", — уточнил глава региона.МЧС продолжает тушить огонь. На месте работают более 200 человек и порядка 40 единиц техники и пожарный поезд.

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Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области Ликвидация пожара в Азовском районе продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщили в МЧС России. 2024-06-19T17:33 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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