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Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:33 19.06.2024 (обновлено: 19:34 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pozhar-1954051003.html
Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки
Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки - РИА Новости, 19.06.2024
Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки
На горящей нефтебазе в Азове в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:33
2024-06-19T19:34
специальная военная операция на украине
происшествия
азовский район
азов
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. На горящей нефтебазе в Азове в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.Накануне после атаки БПЛА в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Утром в среду пожар локализовали на площади 3,2 тысячи квадратных метров."К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16.40 произошла разгерметизация второго резервуара", — уточнил глава региона.МЧС продолжает тушить огонь. На месте работают более 200 человек и порядка 40 единиц техники и пожарный поезд.
азовский район
азов
ростовская область
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
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Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области
Ликвидация пожара в Азовском районе продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщили в МЧС России.
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РИА Новости
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происшествия, азовский район, азов, василий голубев, ростовская область, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Азовский район, Азов, Василий Голубев, Ростовская область
Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. На горящей нефтебазе в Азове в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
2024-06-19T17:33
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Пожар на нефтебазе в Азовском районе тушат вторые сутки

Голубев: разгерметизация 2-го резервуара произошла на горящей нефтебазе в Азове

© МЧС России/TelegramМесто возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
© МЧС России/Telegram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн — РИА Новости. На горящей нефтебазе в Азове в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
Накануне после атаки БПЛА в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Утром в среду пожар локализовали на площади 3,2 тысячи квадратных метров.
"К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16.40 произошла разгерметизация второго резервуара", — уточнил глава региона.
МЧС продолжает тушить огонь. На месте работают более 200 человек и порядка 40 единиц техники и пожарный поезд.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАзовский районАзовВасилий ГолубевРостовская область
 
 
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