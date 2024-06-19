https://ria.ru/20240619/pozhar-1953947316.html

В пригороде Симферополя загорелся автобус

В пригороде Симферополя загорелся автобус - РИА Новости, 19.06.2024

В пригороде Симферополя загорелся автобус

Пассажирский автобус загорелся под Симферополем, пожар локализован, пассажиры эвакуированы, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:08

2024-06-19T13:08

2024-06-19T13:09

происшествия

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Пассажирский автобус загорелся под Симферополем, пожар локализован, пассажиры эвакуированы, сообщает пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. ЧП произошло в пригороде Симферополя в пгт Гвардейское. "Горит автобус на площади 14 кв.м, сухая растительность 100 кв.м. Приступили к тушению, пожар локализован", - говорится в сообщении. Пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20240619/aksenov-1953914004.html

симферополь

россия

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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)