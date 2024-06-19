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Пожар на нефтебазе в Ростовской области локализовали
Пожар на нефтебазе в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 19.06.2024
Пожар на нефтебазе в Ростовской области локализовали
Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T06:47
2024-06-19T06:47
2024-06-19T06:51
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области локализован на площади 3200 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.Во вторник губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что в Азове в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. Предварительно, жертв нет. По данным МЧС РФ, к ликвидации пожара в резервуаре общим объёмом 4000 кубометров на площади 3200 квадратных метров привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники. По предварительной информации, в атаке на нефтебазу участвовали четыре украинских ударных беспилотника."В 05.30 мск пожар в Азовском районе локализован на площади 3200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростовская область, азовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, василий голубев, азов
Происшествия, Ростовская область, Азовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Василий Голубев, Азов
Пожар на нефтебазе в Ростовской области локализовали
МЧС: пожар на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области локализовали