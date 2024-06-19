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При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 19.06.2024 (обновлено: 18:37 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/postradavshie-1954073075.html
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле города Шебекино в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:33
2024-06-19T18:37
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле города Шебекино в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Пострадали двое мирных жителей. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, различные повреждения выявлены в пятнадцати частных домовладениях и одном многоквартирном доме: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также 10 автомобилей посечены осколками, повреждена линия электропередачи."Оперативные и аварийные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется", - заключил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя

Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области пострадали 2 жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле города Шебекино в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Пострадали двое мирных жителей. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
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Кроме того, различные повреждения выявлены в пятнадцати частных домовладениях и одном многоквартирном доме: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также 10 автомобилей посечены осколками, повреждена линия электропередачи.
"Оперативные и аварийные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется", - заключил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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