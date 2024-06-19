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При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 19.06.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле города Шебекино в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:33
2024-06-19T18:33
2024-06-19T18:37
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле города Шебекино в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Пострадали двое мирных жителей. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, различные повреждения выявлены в пятнадцати частных домовладениях и одном многоквартирном доме: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также 10 автомобилей посечены осколками, повреждена линия электропередачи."Оперативные и аварийные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется", - заключил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород
При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя
Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области пострадали 2 жителя