https://ria.ru/20240619/postradavshie-1954073075.html

При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя

При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 19.06.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадали два мирных жителя

Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле города Шебекино в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:33

2024-06-19T18:33

2024-06-19T18:37

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле города Шебекино в Белгородской области, они доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Шебекино попал под обстрел ВСУ. Пострадали двое мирных жителей. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, различные повреждения выявлены в пятнадцати частных домовладениях и одном многоквартирном доме: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также 10 автомобилей посечены осколками, повреждена линия электропередачи."Оперативные и аварийные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется", - заключил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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белгородская область

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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород