https://ria.ru/20240619/postradavshie-1953977274.html

Число пострадавших мирных жителей при обстреле Донецка увеличилось до трех

Число пострадавших мирных жителей при обстреле Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 19.06.2024

Число пострадавших мирных жителей при обстреле Донецка увеличилось до трех

Число пострадавших мирных жителей в результате украинского обстрела Донецка в среду увеличилось до трех, ранения получили еще две женщины, сообщил мэр города... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:18

2024-06-19T14:18

2024-06-19T14:18

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате украинского обстрела Донецка в среду увеличилось до трех, ранения получили еще две женщины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее он рассказал о ранении несовершеннолетней девушки при обстреле Петровского района Донецка. "По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района украинскими нацистами пострадали еще две женщины – 1981 и 1955 годов рождения. С осколочными ранениями различной степени тяжести они госпитализированы в больницы города", - написал Кулемзин в Telegram-канале. При этом сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, заключил мэр. Украинские войска в среду выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, петровский район