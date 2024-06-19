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Число пострадавших мирных жителей при обстреле Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/postradavshie-1953977274.html
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Донецка увеличилось до трех
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Донецка увеличилось до трех - РИА Новости, 19.06.2024
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Донецка увеличилось до трех
Число пострадавших мирных жителей в результате украинского обстрела Донецка в среду увеличилось до трех, ранения получили еще две женщины, сообщил мэр города... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:18
2024-06-19T14:18
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
петровский район
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате украинского обстрела Донецка в среду увеличилось до трех, ранения получили еще две женщины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее он рассказал о ранении несовершеннолетней девушки при обстреле Петровского района Донецка. "По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района украинскими нацистами пострадали еще две женщины – 1981 и 1955 годов рождения. С осколочными ранениями различной степени тяжести они госпитализированы в больницы города", - написал Кулемзин в Telegram-канале. При этом сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, заключил мэр. Украинские войска в среду выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
донецк
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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район
Число пострадавших мирных жителей при обстреле Донецка увеличилось до трех

Кулемзин: число пострадавших жителей при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до 3

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате украинского обстрела Донецка в среду увеличилось до трех, ранения получили еще две женщины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее он рассказал о ранении несовершеннолетней девушки при обстреле Петровского района Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"По дополнительной информации, в результате утреннего обстрела Петровского района украинскими нацистами пострадали еще две женщины – 1981 и 1955 годов рождения. С осколочными ранениями различной степени тяжести они госпитализированы в больницы города", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
При этом сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, заключил мэр.
Украинские войска в среду выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский район
 
 
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