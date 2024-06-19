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Предприятия Тюменской области завершили посевную кампанию
Предприятия Тюменской области завершили посевную кампанию - РИА Новости, 19.06.2024
Предприятия Тюменской области завершили посевную кампанию
Сельхозпредприятия Тюменской области завершили посевную кампанию, засеяв яровыми культурами более 816 тысяч гектаров пашни, сообщил губернатор Александр Моор в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:49
2024-06-19T11:49
2024-06-19T11:49
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 19 июн – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области завершили посевную кампанию, засеяв яровыми культурами более 816 тысяч гектаров пашни, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Тюменские аграрии завершили посевную! Более 816 тысяч гектаров полей заняты под яровым севом. Еще чуть более 2,5 тысячи гектаров – под озимыми культурами. На наших полях уже всходят пшеница, овес, ячмень, рожь, горох, кукуруза, рапс, подсолнечник, горчица, лен, картофель, капуста, свекла, морковь, лук и различные виды салатов и зелени", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что половодье на реках региона вызвало в этом году трудности для аграриев, под водой оказалось больше 40 тысяч гектаров пашни. Сельхозпроизводителям пришлось пересмотреть структуру посевных площадей и изыскать резервы, чтобы снизить риски. Не засеянными остались 30 тысяч гектаров, что составляет не более 4% от общих площадей. По словам Моора, на результатах это серьезно не скажется - регион рассчитывает собрать урожай в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет, уточнил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор
Тюменская область, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 19 июн – РИА Новости. Сельхозпредприятия Тюменской области завершили посевную кампанию, засеяв яровыми культурами более 816 тысяч гектаров пашни, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Тюменские аграрии завершили посевную! Более 816 тысяч гектаров полей заняты под яровым севом. Еще чуть более 2,5 тысячи гектаров – под озимыми культурами. На наших полях уже всходят пшеница, овес, ячмень, рожь, горох, кукуруза, рапс, подсолнечник, горчица, лен, картофель, капуста, свекла, морковь, лук и различные виды салатов и зелени", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что половодье на реках региона вызвало в этом году трудности для аграриев, под водой оказалось больше 40 тысяч гектаров пашни. Сельхозпроизводителям пришлось пересмотреть структуру посевных площадей и изыскать резервы, чтобы снизить риски.
Не засеянными остались 30 тысяч гектаров, что составляет не более 4% от общих площадей. По словам Моора
, на результатах это серьезно не скажется - регион рассчитывает собрать урожай в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет, уточнил он.