https://ria.ru/20240619/popravki-1954022704.html

Госдума приняла в I чтении поправки по улучшению налоговой системы

Госдума приняла в I чтении поправки по улучшению налоговой системы - РИА Новости, 19.06.2024

Госдума приняла в I чтении поправки по улучшению налоговой системы

Госдума приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс, связанные с совершенствованием налоговой системы, а также позволяющие списывать две трети... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:14

2024-06-19T16:14

2024-06-19T16:14

экономика

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс, связанные с совершенствованием налоговой системы, а также позволяющие списывать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он, в частности, предусматривает направление в федеральный бюджет всех дополнительных доходов, возникших в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ, а также акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. А поступления акциза на природный газ, полученный для производства аммиака, предлагается распределять между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83 на 17 соответственно. Такой же норматив распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды. Президент РФ ранее поручил правительству обеспечить списание двух третей задолженности регионов по кредитам, предоставленным из федерального бюджета, при условии целевого направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций. "Важное решение, которое создаст для регионов дополнительный стимул развивать свою экономику, повышать качество жизни граждан", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим Бюджетный кодекс дополняется нормой, позволяющей реструктурировать региональный госдолг с частичным списанием суммы основного долга в случае установления в законе о федеральном бюджете оснований, условий и порядка такого списания; а также при условии целевого направления высвобождаемых средств на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты. Сейчас такая задолженность регионов может списываться в объеме налоговых поступлений в федеральный бюджет от реализации новых инвестпроектов. Законопроект предлагает помимо налогов учитывать и страховые взносы, поступающие в бюджеты государственных внебюджетных фондов от новых инвестпроектов в сфере туристской деятельности. Правительство РФ будет вправе списать задолженность региона по бюджетным кредитам в объеме таких взносов. А муниципальным образованиям с 2025 года предоставляется право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения, заключенные до 2024 года.

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https://ria.ru/20240530/siluanov-1949479010.html

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экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф