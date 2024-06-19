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Профсоюзы грозят заблокировать железнодорожные пути в Польше
Профсоюзы грозят заблокировать железнодорожные пути в Польше - РИА Новости, 19.06.2024
Профсоюзы грозят заблокировать железнодорожные пути в Польше
Профсоюзы грозятся заблокировать железнодорожные пути в Польше из-за ситуации грузового перевозчика PKP Cargo, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:20
2024-06-19T16:20
2024-06-19T16:20
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ВАРШАВА, 19 июн - РИА Новости. Профсоюзы грозятся заблокировать железнодорожные пути в Польше из-за ситуации грузового перевозчика PKP Cargo, сообщает Польское телевидение. "Профсоюзы, работающие в PKP Cargo, угрожают заблокировать железнодорожные маршруты, если руководство этой компании не начнет конкретные действия", - говорится в сообщении. Поясняется, что из-за тяжелой финансовой ситуации, компания PKP Cargo приняла решение об отправке в отпуск на 12 месяцев 30% своих сотрудников, которые будут получать лишь 60% от своей ежемесячной заработной платы. "На 20 июня руководство PKP Cargo пригласило профсоюзы на переговоры. Если эти переговоры не принесут результатов, протестующие обещают дальнейшие шаги. Речь идет даже о блокировании железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении. При этом, профсоюзы указывают, что за финансовые проблемы грузового перевозчика несут ответственность представители предыдущего правительства. В первом квартале этого года PKP Cargo зафиксировала чистый убыток в 118 миллионов злотых (почти 30 миллионов долларов).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
Профсоюзы грозят заблокировать железнодорожные пути в Польше
Польские профсоюзы грозят заблокировать ж/д пути из-за ситуации с PKP Cargo
ВАРШАВА, 19 июн - РИА Новости.
Профсоюзы грозятся заблокировать железнодорожные пути в Польше из-за ситуации грузового перевозчика PKP Cargo, сообщает Польское телевидение
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"Профсоюзы, работающие в PKP Cargo, угрожают заблокировать железнодорожные маршруты, если руководство этой компании не начнет конкретные действия", - говорится в сообщении.
Поясняется, что из-за тяжелой финансовой ситуации, компания PKP Cargo приняла решение об отправке в отпуск на 12 месяцев 30% своих сотрудников, которые будут получать лишь 60% от своей ежемесячной заработной платы.
"На 20 июня руководство PKP Cargo пригласило профсоюзы на переговоры. Если эти переговоры не принесут результатов, протестующие обещают дальнейшие шаги. Речь идет даже о блокировании железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
При этом, профсоюзы указывают, что за финансовые проблемы грузового перевозчика несут ответственность представители предыдущего правительства.
В первом квартале этого года PKP Cargo зафиксировала чистый убыток в 118 миллионов злотых (почти 30 миллионов долларов).