Рейтинг@Mail.ru
Профсоюзы грозят заблокировать железнодорожные пути в Польше - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/polsha-1954024722.html
Профсоюзы грозят заблокировать железнодорожные пути в Польше
Профсоюзы грозят заблокировать железнодорожные пути в Польше - РИА Новости, 19.06.2024
Профсоюзы грозят заблокировать железнодорожные пути в Польше
Профсоюзы грозятся заблокировать железнодорожные пути в Польше из-за ситуации грузового перевозчика PKP Cargo, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:20
2024-06-19T16:20
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100880/32/1008803287_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_649e67e3488735f3cf72aa60e9066274.jpg
ВАРШАВА, 19 июн - РИА Новости. Профсоюзы грозятся заблокировать железнодорожные пути в Польше из-за ситуации грузового перевозчика PKP Cargo, сообщает Польское телевидение. "Профсоюзы, работающие в PKP Cargo, угрожают заблокировать железнодорожные маршруты, если руководство этой компании не начнет конкретные действия", - говорится в сообщении. Поясняется, что из-за тяжелой финансовой ситуации, компания PKP Cargo приняла решение об отправке в отпуск на 12 месяцев 30% своих сотрудников, которые будут получать лишь 60% от своей ежемесячной заработной платы. "На 20 июня руководство PKP Cargo пригласило профсоюзы на переговоры. Если эти переговоры не принесут результатов, протестующие обещают дальнейшие шаги. Речь идет даже о блокировании железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении. При этом, профсоюзы указывают, что за финансовые проблемы грузового перевозчика несут ответственность представители предыдущего правительства. В первом квартале этого года PKP Cargo зафиксировала чистый убыток в 118 миллионов злотых (почти 30 миллионов долларов).
https://rsport.ria.ru/20240523/olimpiada-1947781162.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100880/32/1008803287_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3532bfc908067319444833f0474a079a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
Профсоюзы грозят заблокировать железнодорожные пути в Польше

Польские профсоюзы грозят заблокировать ж/д пути из-за ситуации с PKP Cargo

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтолица Польши Варшава
Столица Польши Варшава - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Столица Польши Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 июн - РИА Новости. Профсоюзы грозятся заблокировать железнодорожные пути в Польше из-за ситуации грузового перевозчика PKP Cargo, сообщает Польское телевидение.
«
"Профсоюзы, работающие в PKP Cargo, угрожают заблокировать железнодорожные маршруты, если руководство этой компании не начнет конкретные действия", - говорится в сообщении.
Поясняется, что из-за тяжелой финансовой ситуации, компания PKP Cargo приняла решение об отправке в отпуск на 12 месяцев 30% своих сотрудников, которые будут получать лишь 60% от своей ежемесячной заработной платы.
"На 20 июня руководство PKP Cargo пригласило профсоюзы на переговоры. Если эти переговоры не принесут результатов, протестующие обещают дальнейшие шаги. Речь идет даже о блокировании железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
При этом, профсоюзы указывают, что за финансовые проблемы грузового перевозчика несут ответственность представители предыдущего правительства.
В первом квартале этого года PKP Cargo зафиксировала чистый убыток в 118 миллионов злотых (почти 30 миллионов долларов).
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Железнодорожникам выплатят "олимпийские премии" после угроз сорвать Игры
23 мая, 01:25
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала