Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на сожительницу - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/politsiya-1953877289.html
В Подмосковье полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на сожительницу
В Подмосковье полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на сожительницу - РИА Новости, 19.06.2024
В Подмосковье полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на сожительницу
Сотрудники полиции нейтрализовали неоднократно судимого жителя Жуковского, ранившего сожительницу и напавшего на них с ножами, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:04
2024-06-19T10:04
происшествия
жуковский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции нейтрализовали неоднократно судимого жителя Жуковского, ранившего сожительницу и напавшего на них с ножами, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. По информации ведомства, в среду в 02.36 в дежурную часть по городскому округу Жуковский поступило сообщение о семейном конфликте в квартире дома на улице Набережная Циолковского. К прибывшему наряду полиции на лестничную площадку вышел неизвестный - как впоследствии было установлено, ранее "неоднократно судимый мужчина 1977 года рождения". "В обеих руках злоумышленник держал ножи, вел себя агрессивно, при этом предпринял попытку нанести удар одному из полицейских… Стражем правопорядка было применено табельное оружие, произведено два выстрела в сторону нападавшего. От полученного ранения он скончался", - говорится в сообщении. При осмотре места происшествия полицейскими на кухне была обнаружена хозяйка квартиры 1983 года рождения с ножевыми ранениями, она госпитализирована.
https://ria.ru/20240409/napadenie-1938861305.html
жуковский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жуковский, россия
Происшествия, Жуковский, Россия
В Подмосковье полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на сожительницу

В Жуковском нейтрализовали мужчину, ранившего женщину и напавшего на полицейских

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции нейтрализовали неоднократно судимого жителя Жуковского, ранившего сожительницу и напавшего на них с ножами, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По информации ведомства, в среду в 02.36 в дежурную часть по городскому округу Жуковский поступило сообщение о семейном конфликте в квартире дома на улице Набережная Циолковского.
К прибывшему наряду полиции на лестничную площадку вышел неизвестный - как впоследствии было установлено, ранее "неоднократно судимый мужчина 1977 года рождения".
«
"В обеих руках злоумышленник держал ножи, вел себя агрессивно, при этом предпринял попытку нанести удар одному из полицейских… Стражем правопорядка было применено табельное оружие, произведено два выстрела в сторону нападавшего. От полученного ранения он скончался", - говорится в сообщении.
При осмотре места происшествия полицейскими на кухне была обнаружена хозяйка квартиры 1983 года рождения с ножевыми ранениями, она госпитализирована.
Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
МВД установило личность напавшего на полицейских в Подмосковье
9 апреля, 15:37
 
ПроисшествияЖуковскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала