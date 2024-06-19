https://ria.ru/20240619/politsiya-1953877289.html

В Подмосковье полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на сожительницу

В Подмосковье полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на сожительницу - РИА Новости, 19.06.2024

В Подмосковье полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на сожительницу

Сотрудники полиции нейтрализовали неоднократно судимого жителя Жуковского, ранившего сожительницу и напавшего на них с ножами, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:04

2024-06-19T10:04

2024-06-19T10:04

происшествия

жуковский

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции нейтрализовали неоднократно судимого жителя Жуковского, ранившего сожительницу и напавшего на них с ножами, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. По информации ведомства, в среду в 02.36 в дежурную часть по городскому округу Жуковский поступило сообщение о семейном конфликте в квартире дома на улице Набережная Циолковского. К прибывшему наряду полиции на лестничную площадку вышел неизвестный - как впоследствии было установлено, ранее "неоднократно судимый мужчина 1977 года рождения". "В обеих руках злоумышленник держал ножи, вел себя агрессивно, при этом предпринял попытку нанести удар одному из полицейских… Стражем правопорядка было применено табельное оружие, произведено два выстрела в сторону нападавшего. От полученного ранения он скончался", - говорится в сообщении. При осмотре места происшествия полицейскими на кухне была обнаружена хозяйка квартиры 1983 года рождения с ножевыми ранениями, она госпитализирована.

https://ria.ru/20240409/napadenie-1938861305.html

жуковский

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происшествия, жуковский, россия