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Россия не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону, заявил МИД - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 19.06.2024 (обновлено: 17:58 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/politika-1954039016.html
Россия не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону, заявил МИД
Россия не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону, заявил МИД - РИА Новости, 19.06.2024
Россия не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону, заявил МИД
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла слова швейцарского министра иностранных дел Иньяцио Кассиса о регулярных контактах Москвы и... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:06
2024-06-19T17:58
в мире
швейцария
россия
москва
мария захарова
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла слова швейцарского министра иностранных дел Иньяцио Кассиса о регулярных контактах Москвы и Берна по теме саммита по Украине, подчеркнув, что Россия не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону, следует из комментария, опубликованного на сайте министерства."Никаких "регулярных контактов" между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин", — заявила дипломат.По ее словам, для этого есть два основания. Первое: Москва не видит смысла обсуждать то, что изначально не имеет никакого содержания и практического приложения к реальным условиям. "Во-вторых, Конфедерация, принявшая у себя подобного рода посиделки, уже давно не рассматривается нами как нейтральная сторона", — добавила Захарова.Эту позицию довели до швейцарского министра, заключила она.Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на швейцарском курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций, но многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, швейцария, россия, москва, мария захарова, украина
В мире, Швейцария, Россия, Москва, Мария Захарова, Украина, Специальная военная операция на Украине
Россия не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону, заявил МИД

МИД РФ: Москва донесла Женеве, что не рассматривает ее как нейтральную сторону

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла слова швейцарского министра иностранных дел Иньяцио Кассиса о регулярных контактах Москвы и Берна по теме саммита по Украине, подчеркнув, что Россия не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону, следует из комментария, опубликованного на сайте министерства.
"Никаких "регулярных контактов" между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин", — заявила дипломат.
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По ее словам, для этого есть два основания. Первое: Москва не видит смысла обсуждать то, что изначально не имеет никакого содержания и практического приложения к реальным условиям.
"Во-вторых, Конфедерация, принявшая у себя подобного рода посиделки, уже давно не рассматривается нами как нейтральная сторона", — добавила Захарова.
Эту позицию довели до швейцарского министра, заключила она.
Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на швейцарском курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций, но многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в Швейцарию не приехали.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияРоссияМоскваМария ЗахароваУкраина
 
 
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