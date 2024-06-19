Россия не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону, заявил МИД
МИД РФ: Москва донесла Женеве, что не рассматривает ее как нейтральную сторону
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла слова швейцарского министра иностранных дел Иньяцио Кассиса о регулярных контактах Москвы и Берна по теме саммита по Украине, подчеркнув, что Россия не рассматривает Швейцарию как нейтральную сторону, следует из комментария, опубликованного на сайте министерства.
"Никаких "регулярных контактов" между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин", — заявила дипломат.
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По ее словам, для этого есть два основания. Первое: Москва не видит смысла обсуждать то, что изначально не имеет никакого содержания и практического приложения к реальным условиям.
"Во-вторых, Конфедерация, принявшая у себя подобного рода посиделки, уже давно не рассматривается нами как нейтральная сторона", — добавила Захарова.
Эту позицию довели до швейцарского министра, заключила она.
Конференция по Украине прошла в минувшие выходные на швейцарском курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций, но многие мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в Швейцарию не приехали.
Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.
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