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Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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15:12 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/politika-1954002487.html
Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине
Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине
Президент РФ Владимир Путин выразил признательность руководству КНДР за взвешенную позицию по ситуации на Украине. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:12
2024-06-19T15:12
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визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность руководству КНДР за взвешенную позицию по ситуации на Украине. "Признательны руководству и народу КНДР за взвешенную позицию по ситуации на украинском направлении. Сегодня мы вместе боремся с гегемонизмом и неоколониальными практиками США и их сателлитов в противостоянии попыткам навязать чужие нам модели развития и ценности", - сказал Путин, выступая на торжественном приеме в Пхеньяне.
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР
Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине

Путин поблагодарил руководство и народ КНДР за взвешенную позицию по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность руководству КНДР за взвешенную позицию по ситуации на Украине.
"Признательны руководству и народу КНДР за взвешенную позицию по ситуации на украинском направлении. Сегодня мы вместе боремся с гегемонизмом и неоколониальными практиками США и их сателлитов в противостоянии попыткам навязать чужие нам модели развития и ценности", - сказал Путин, выступая на торжественном приеме в Пхеньяне.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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