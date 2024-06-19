https://ria.ru/20240619/politika-1954002487.html

Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине

Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине - РИА Новости, 19.06.2024

Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность руководству КНДР за взвешенную позицию по ситуации на Украине. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:12

2024-06-19T15:12

2024-06-19T15:12

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визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность руководству КНДР за взвешенную позицию по ситуации на Украине. "Признательны руководству и народу КНДР за взвешенную позицию по ситуации на украинском направлении. Сегодня мы вместе боремся с гегемонизмом и неоколониальными практиками США и их сателлитов в противостоянии попыткам навязать чужие нам модели развития и ценности", - сказал Путин, выступая на торжественном приеме в Пхеньяне.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

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2024

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, визит путина в кндр