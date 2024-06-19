https://ria.ru/20240619/politika-1954002487.html
Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине
Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине
Президент РФ Владимир Путин выразил признательность руководству КНДР за взвешенную позицию по ситуации на Украине. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:12
2024-06-19T15:12
2024-06-19T15:12
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил признательность руководству КНДР за взвешенную позицию по ситуации на Украине. "Признательны руководству и народу КНДР за взвешенную позицию по ситуации на украинском направлении. Сегодня мы вместе боремся с гегемонизмом и неоколониальными практиками США и их сателлитов в противостоянии попыткам навязать чужие нам модели развития и ценности", - сказал Путин, выступая на торжественном приеме в Пхеньяне.
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Путин поблагодарил руководство КНДР за взвешенную позицию по Украине
Путин поблагодарил руководство и народ КНДР за взвешенную позицию по Украине