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Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 19.06.2024
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13:59 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/pogoda-1953966249.html
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о резком ухудшении погоды
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 19.06.2024
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о резком ухудшении погоды
Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за непогоды в четверг. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:59
2024-06-19T13:59
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городское хозяйство москвы
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петр бирюков
экология в россии
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общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за непогоды в четверг. "Согласно экстренному сообщению синоптиков, в ночь на четверг, 20 июня, в столице ожидается очередное резкое ухудшение погодных условий. Сильный дождь с грозой будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всех суток. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. Может выпасть до 40 миллиметров осадков – это свыше половины месячной нормы", – цитируют в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале, заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. "Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. На улицах города организовано дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, экология в россии, комплекс городского хозяйства москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Экология в России, Комплекс городского хозяйства Москвы, Общество

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о резком ухудшении погоды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за непогоды в четверг.
"Согласно экстренному сообщению синоптиков, в ночь на четверг, 20 июня, в столице ожидается очередное резкое ухудшение погодных условий. Сильный дождь с грозой будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всех суток. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. Может выпасть до 40 миллиметров осадков – это свыше половины месячной нормы", – цитируют в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале, заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.
«
"Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. На улицах города организовано дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
10 июня, 20:54
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковЭкология в РоссииКомплекс городского хозяйства МосквыОбщество
 
 
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