https://ria.ru/20240619/pogoda-1953966249.html

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о резком ухудшении погоды

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о резком ухудшении погоды - РИА Новости, 19.06.2024

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о резком ухудшении погоды

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за непогоды в четверг. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:59

2024-06-19T13:59

2024-06-19T13:59

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за непогоды в четверг. "Согласно экстренному сообщению синоптиков, в ночь на четверг, 20 июня, в столице ожидается очередное резкое ухудшение погодных условий. Сильный дождь с грозой будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всех суток. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. Может выпасть до 40 миллиметров осадков – это свыше половины месячной нормы", – цитируют в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале, заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. "Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. На улицах города организовано дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20240610/moskva-1952059873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, экология в россии, комплекс городского хозяйства москвы, общество