https://ria.ru/20240619/pogoda-1953908085.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 19.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в выходные

В выходные в Москве местами пройдут небольшие кратковременные дожди, дневная температура составит плюс 21-23 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:41

2024-06-19T11:41

2024-06-19T11:42

общество

москва

татьяна позднякова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951121052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06005c0eb05afbba4bd9c5c4a1ad9b24.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В выходные в Москве местами пройдут небольшие кратковременные дожди, дневная температура составит плюс 21-23 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в выходные погода в Москве будет лучше, чем четверг, когда погоду еще будет определять атлантический циклон. В этот день в столице ожидаются дожди, местами даже сильные. В последующие дни погода начнет улучшаться, столица постепенно будет переходить в тыловую часть этого циклона. "В субботу и воскресенье у нас местами небольшие кратковременные дожди, но это действительно небольшие. При переменной облачности, то есть, будет много солнца днем. И хотя температура дневная будет не столь велика, как вот, например, сегодня, в Москве это будет плюс 21-23 градуса", - сказала Позднякова. Специалист добавила, что в субботу ожидается ветер, благодаря которому высохнут лужи, образовавшиеся в четверг. "Так что погода вполне комфортная, хотя фон температуры будет чуть ниже климатической нормы, на 1-1,5 градуса", - уточнила Позднякова.

https://ria.ru/20240619/vilfand-1953884382.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова