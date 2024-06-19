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Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 19.06.2024
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11:41 19.06.2024 (обновлено: 11:42 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pogoda-1953908085.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 19.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в выходные
В выходные в Москве местами пройдут небольшие кратковременные дожди, дневная температура составит плюс 21-23 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:41
2024-06-19T11:42
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В выходные в Москве местами пройдут небольшие кратковременные дожди, дневная температура составит плюс 21-23 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в выходные погода в Москве будет лучше, чем четверг, когда погоду еще будет определять атлантический циклон. В этот день в столице ожидаются дожди, местами даже сильные. В последующие дни погода начнет улучшаться, столица постепенно будет переходить в тыловую часть этого циклона. "В субботу и воскресенье у нас местами небольшие кратковременные дожди, но это действительно небольшие. При переменной облачности, то есть, будет много солнца днем. И хотя температура дневная будет не столь велика, как вот, например, сегодня, в Москве это будет плюс 21-23 градуса", - сказала Позднякова. Специалист добавила, что в субботу ожидается ветер, благодаря которому высохнут лужи, образовавшиеся в четверг. "Так что погода вполне комфортная, хотя фон температуры будет чуть ниже климатической нормы, на 1-1,5 градуса", - уточнила Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве пройдут небольшие кратковременные дожди

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В выходные в Москве местами пройдут небольшие кратковременные дожди, дневная температура составит плюс 21-23 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что в выходные погода в Москве будет лучше, чем четверг, когда погоду еще будет определять атлантический циклон. В этот день в столице ожидаются дожди, местами даже сильные. В последующие дни погода начнет улучшаться, столица постепенно будет переходить в тыловую часть этого циклона.
«
"В субботу и воскресенье у нас местами небольшие кратковременные дожди, но это действительно небольшие. При переменной облачности, то есть, будет много солнца днем. И хотя температура дневная будет не столь велика, как вот, например, сегодня, в Москве это будет плюс 21-23 градуса", - сказала Позднякова.
Специалист добавила, что в субботу ожидается ветер, благодаря которому высохнут лужи, образовавшиеся в четверг. "Так что погода вполне комфортная, хотя фон температуры будет чуть ниже климатической нормы, на 1-1,5 градуса", - уточнила Позднякова.
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