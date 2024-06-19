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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.06.2024
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08:43 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/pogoda-1953861141.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 19.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:43
2024-06-19T08:43
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня в Москве благодаря гребню антициклона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западной четверти – северо-западный - западный - юго-западный 3-8 метров в секунду. Максимальный термометр в городе покажет плюс 24 - плюс 27 градусов, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов тепла, что на 4 градуса выше положенного в первом летнем месяце", - рассказал Тишковец. Он отметил, что показания барометров немного подрастут и составят 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме. "В четверг днем ожидаются очередные залповые ливни с интенсивностью до 28 миллиметров, что составляет 36% от месячной нормы небесной влаги", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается переменная облачность и до 27 градусов тепла

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрогулочные теплоходы на Москве-реке
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В течение дня в Москве благодаря гребню антициклона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западной четверти – северо-западный - западный - юго-западный 3-8 метров в секунду. Максимальный термометр в городе покажет плюс 24 - плюс 27 градусов, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов тепла, что на 4 градуса выше положенного в первом летнем месяце", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров немного подрастут и составят 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
"В четверг днем ожидаются очередные залповые ливни с интенсивностью до 28 миллиметров, что составляет 36% от месячной нормы небесной влаги", - добавил Тишковец.
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