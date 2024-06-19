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Два человека погибли при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 19.06.2024 (обновлено: 15:35 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pogibshie-1953996233.html
Два человека погибли при обстреле Донецка
Два человека погибли при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.06.2024
Два человека погибли при обстреле Донецка
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до двух, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:56
2024-06-19T15:35
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до двух, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Одна из женщин, которая сегодня утром получила ранения, скончалась в больнице", — говорится в публикации.Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ударе противника возле остановки общественного транспорта "Школа № 106" в Петровском районе. Тогда было известно, что погиб мужчина.Кроме того, ранения получили девочка 2007 года рождения и две женщины, их состояние оценивали как тяжелое.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, происшествия, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Два человека погибли при обстреле Донецка

Кулемзин: число погибших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до двух, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Одна из женщин, которая сегодня утром получила ранения, скончалась в больнице", — говорится в публикации.
Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ударе противника возле остановки общественного транспорта "Школа № 106" в Петровском районе. Тогда было известно, что погиб мужчина.
Кроме того, ранения получили девочка 2007 года рождения и две женщины, их состояние оценивали как тяжелое.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014-го, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Денис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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