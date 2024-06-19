https://ria.ru/20240619/pogibshie-1953996233.html

Два человека погибли при обстреле Донецка

Два человека погибли при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.06.2024

Два человека погибли при обстреле Донецка

Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до двух, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:56

2024-06-19T14:56

2024-06-19T15:35

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg

ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до двух, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Одна из женщин, которая сегодня утром получила ранения, скончалась в больнице", — говорится в публикации.Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ударе противника возле остановки общественного транспорта "Школа № 106" в Петровском районе. Тогда было известно, что погиб мужчина.Кроме того, ранения получили девочка 2007 года рождения и две женщины, их состояние оценивали как тяжелое.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, происшествия, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, вооруженные силы украины