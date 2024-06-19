https://ria.ru/20240619/pogibshie-1953996233.html
Два человека погибли при обстреле Донецка
Два человека погибли при обстреле Донецка - РИА Новости, 19.06.2024
Два человека погибли при обстреле Донецка
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до двух, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:56
2024-06-19T14:56
2024-06-19T15:35
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петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до двух, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Одна из женщин, которая сегодня утром получила ранения, скончалась в больнице", — говорится в публикации.Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ударе противника возле остановки общественного транспорта "Школа № 106" в Петровском районе. Тогда было известно, что погиб мужчина.Кроме того, ранения получили девочка 2007 года рождения и две женщины, их состояние оценивали как тяжелое.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Два человека погибли при обстреле Донецка
Кулемзин: число погибших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух