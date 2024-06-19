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Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР
Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР
Президент РФ Владимир Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития отношений РФ и КНДР сегодня. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:45
2024-06-19T07:45
2024-06-19T08:18
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ким чен ын
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визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития отношений РФ и КНДР сегодня. Такое мнение он высказал на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе. "Подвиги наших предшественников - это хорошая база для развития наших отношений сегодня", - сказал президент. По словам Путина, российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. Он напомнил, что в 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков. "Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950-1953 годов. И сегодня, насколько я знаю, в программе возложение венков к монументу освобождения Кореи", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), визит путина в кндр
В мире, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР
Путин назвал подвиги прошлого хорошей базой для развития отношений России и КНДР