https://ria.ru/20240619/podvigi-1953855092.html

Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР

Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР

Президент РФ Владимир Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития отношений РФ и КНДР сегодня. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:45

2024-06-19T07:45

2024-06-19T08:18

в мире

россия

владимир путин

ким чен ын

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития отношений РФ и КНДР сегодня. Такое мнение он высказал на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе. "Подвиги наших предшественников - это хорошая база для развития наших отношений сегодня", - сказал президент. По словам Путина, российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. Он напомнил, что в 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков. "Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950-1953 годов. И сегодня, насколько я знаю, в программе возложение венков к монументу освобождения Кореи", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

россия

кндр (северная корея)

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в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), визит путина в кндр