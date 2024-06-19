Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 19.06.2024 (обновлено: 08:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/podvigi-1953855092.html
Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР
Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР
Президент РФ Владимир Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития отношений РФ и КНДР сегодня. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:45
2024-06-19T08:18
в мире
россия
владимир путин
ким чен ын
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953824472_0:263:2868:1876_1920x0_80_0_0_386a4e65e18b2f2cb88566b141d04028.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития отношений РФ и КНДР сегодня. Такое мнение он высказал на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе. "Подвиги наших предшественников - это хорошая база для развития наших отношений сегодня", - сказал президент. По словам Путина, российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. Он напомнил, что в 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков. "Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950-1953 годов. И сегодня, насколько я знаю, в программе возложение венков к монументу освобождения Кореи", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953824472_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1146105be4ded6c89cbe536f24fb7339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, ким чен ын, кндр (северная корея), визит путина в кндр
В мире, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Путин рассказал об основе для отношений России и КНДР

Путин назвал подвиги прошлого хорошей базой для развития отношений России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития отношений РФ и КНДР сегодня.
Такое мнение он высказал на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин едет к братьям по оружию
18 июня, 08:00
"Подвиги наших предшественников - это хорошая база для развития наших отношений сегодня", - сказал президент.
По словам Путина, российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. Он напомнил, что в 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков. "Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950-1953 годов. И сегодня, насколько я знаю, в программе возложение венков к монументу освобождения Кореи", - добавил Путин.
Сотрудница РЖД готовится к открытию Дома Дружбы России и КНДР на границе с КНДР в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Межгосударственные отношения России и КНДР
18 июня, 03:00
 
В миреРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Визит Путина в КНДР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала