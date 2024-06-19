https://ria.ru/20240619/podstantsiya-1954113813.html

ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре

ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 19.06.2024

ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре

ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T22:06

2024-06-19T22:06

2024-06-19T22:40

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина."Подстанция полностью разбита БПЛА", — сказала собеседница агентства.Электроснабжение Энергодара, нарушенное атакой противника, восстановлено, город запитан с атомной станции, уточнила Яшина.Кроме того, по ее словам, украинская артиллерия била по периметру города, территория АЭС не пострадала.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.

https://ria.ru/20240603/zaes-1950155319.html

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энергодар, запорожская аэс, происшествия, владимир путин, вооруженные силы украины, россия