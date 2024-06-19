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ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 19.06.2024
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22:06 19.06.2024 (обновлено: 22:40 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/podstantsiya-1954113813.html
ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре
ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре
ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:06
2024-06-19T22:40
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
происшествия
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина."Подстанция полностью разбита БПЛА", — сказала собеседница агентства.Электроснабжение Энергодара, нарушенное атакой противника, восстановлено, город запитан с атомной станции, уточнила Яшина.Кроме того, по ее словам, украинская артиллерия била по периметру города, территория АЭС не пострадала.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
https://ria.ru/20240603/zaes-1950155319.html
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энергодар, запорожская аэс, происшествия, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре

Яшина: беспилотник ВСУ полностью уничтожил подстанцию "Луч" в Энергодаре

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Подстанция полностью разбита БПЛА", — сказала собеседница агентства.
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Электроснабжение Энергодара, нарушенное атакой противника, восстановлено, город запитан с атомной станции, уточнила Яшина.
Кроме того, по ее словам, украинская артиллерия била по периметру города, территория АЭС не пострадала.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная АЭС в Европе — здесь насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.

Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСПроисшествияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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