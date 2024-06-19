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ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре
ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 19.06.2024
ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре
ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T22:06
2024-06-19T22:06
2024-06-19T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина."Подстанция полностью разбита БПЛА", — сказала собеседница агентства.Электроснабжение Энергодара, нарушенное атакой противника, восстановлено, город запитан с атомной станции, уточнила Яшина.Кроме того, по ее словам, украинская артиллерия била по периметру города, территория АЭС не пострадала.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
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ВСУ полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре
Яшина: беспилотник ВСУ полностью уничтожил подстанцию "Луч" в Энергодаре