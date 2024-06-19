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В подполье заявили о сильном взрыве в Николаевской Области - РИА Новости, 19.06.2024
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11:44 19.06.2024 (обновлено: 12:30 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/podpole-1953909400.html
В подполье заявили о сильном взрыве в Николаевской Области
В подполье заявили о сильном взрыве в Николаевской Области - РИА Новости, 19.06.2024
В подполье заявили о сильном взрыве в Николаевской Области
Сильный взрыв прогремел в Николаевской области Украины в районе Шевченково, где у железной дороги находятся склады, в том числе и склад с ракетами, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:44
2024-06-19T12:30
николаевская область
украина
сергей лебедев
херсонская область
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в Николаевской области Украины в районе Шевченково, где у железной дороги находятся склады, в том числе и склад с ракетами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По данным коллег Лебедева, около 9.54 в Николаевской области прогремел одиночный резкий и сильный взрыв, вероятно, на херсонском направлении."Взрыв... Вероятно, Шевченково или рядом. Там склады возле железной дороги. По железной дороге доставляют технику и БК, которые потом идут в направлении Белозерки, Станислава, Александровки... В том районе катается Хаммерс и периодически стреляет дальнобойными по Херсонской области. Там и склад с ракетами", - сообщил собеседник агентства.
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николаевская область
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николаевская область, украина, сергей лебедев, херсонская область
Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Херсонская область
В подполье заявили о сильном взрыве в Николаевской Области

Подполье: взрыв прогремел в районе Шевченково, где у ж/д дороги находятся склады

© ДСНС УкраїниCотрудники пожарной службы Украины
Cотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Cотрудники пожарной службы Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел в Николаевской области Украины в районе Шевченково, где у железной дороги находятся склады, в том числе и склад с ракетами, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным коллег Лебедева, около 9.54 в Николаевской области прогремел одиночный резкий и сильный взрыв, вероятно, на херсонском направлении.
«
"Взрыв... Вероятно, Шевченково или рядом. Там склады возле железной дороги. По железной дороге доставляют технику и БК, которые потом идут в направлении Белозерки, Станислава, Александровки... В том районе катается Хаммерс и периодически стреляет дальнобойными по Херсонской области. Там и склад с ракетами", - сообщил собеседник агентства.
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Николаевская областьУкраинаСергей ЛебедевХерсонская область
 
 
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