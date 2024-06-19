https://ria.ru/20240619/podmoskove-1954019944.html

Пассажиропоток на речных маршрутах вырос в Подмосковье на 15%

Пассажиропоток на речных маршрутах вырос в Подмосковье на 15% - РИА Новости, 19.06.2024

Пассажиропоток на речных маршрутах вырос в Подмосковье на 15%

Более 5,7 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами за первый месяц работы навигации, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:14

2024-06-19T16:14

2024-06-19T16:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

серпухов

лыткарино

алексей гержик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954021437_0:36:3206:1840_1920x0_80_0_0_70a062bbf5c16297fabca04d812ad6bf.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 5,7 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами за первый месяц работы навигации, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "С первого мая в Московской области стартовал сезон регулярной речной навигации. За первый месяц работы ей воспользовалось более 5,7 тысячи пассажиров, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года. Лидером по количеству пассажиров стал маршрут в Лыткарине – на нем проехало свыше 3,7 тысячи человек", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что речные маршруты будут работать до середины осени. Так, маршруты в Коломне и Серпухове завершат свою работу до 30 сентября, а в Лыткарине катер будет курсировать до 20 ноября. В Лыткарине от причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского городского округа следует катер "Стриж", который проходит 800 метров за пять минут. В этом году для удобства жителей Лыткаринский причал перенесли на новое место – ближе к населенному пункту. Выбрана локация ниже стадиона "Полет". В Коломне по маршруту от причала Бочманово до причала Притыка следует теплоход "Москва-108". Протяженность маршрута составляет 24 километра, время в пути –1,5 часа. А в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады четыре километра – на это расстояние тратится порядка 40 минут на теплоходе "Зуша". Оплатить проезд на маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка".

https://ria.ru/20240619/stadion-1953999729.html

московская область (подмосковье)

серпухов

лыткарино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), серпухов, лыткарино, алексей гержик