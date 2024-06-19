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Пассажиропоток на речных маршрутах вырос в Подмосковье на 15% - РИА Новости, 19.06.2024
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Новости Подмосковья
 
16:14 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/podmoskove-1954019944.html
Пассажиропоток на речных маршрутах вырос в Подмосковье на 15%
Пассажиропоток на речных маршрутах вырос в Подмосковье на 15% - РИА Новости, 19.06.2024
Пассажиропоток на речных маршрутах вырос в Подмосковье на 15%
Более 5,7 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами за первый месяц работы навигации, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:14
2024-06-19T16:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
лыткарино
алексей гержик
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 5,7 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами за первый месяц работы навигации, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "С первого мая в Московской области стартовал сезон регулярной речной навигации. За первый месяц работы ей воспользовалось более 5,7 тысячи пассажиров, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года. Лидером по количеству пассажиров стал маршрут в Лыткарине – на нем проехало свыше 3,7 тысячи человек", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что речные маршруты будут работать до середины осени. Так, маршруты в Коломне и Серпухове завершат свою работу до 30 сентября, а в Лыткарине катер будет курсировать до 20 ноября. В Лыткарине от причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского городского округа следует катер "Стриж", который проходит 800 метров за пять минут. В этом году для удобства жителей Лыткаринский причал перенесли на новое место – ближе к населенному пункту. Выбрана локация ниже стадиона "Полет". В Коломне по маршруту от причала Бочманово до причала Притыка следует теплоход "Москва-108". Протяженность маршрута составляет 24 километра, время в пути –1,5 часа. А в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады четыре километра – на это расстояние тратится порядка 40 минут на теплоходе "Зуша". Оплатить проезд на маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка".
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), серпухов, лыткарино, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Лыткарино, Алексей Гержик

Пассажиропоток на речных маршрутах вырос в Подмосковье на 15%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОтдыхающие на лодке и теплоходе в Московской области
Отдыхающие на лодке и теплоходе в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Отдыхающие на лодке и теплоходе в Московской области
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 5,7 тысячи пассажиров воспользовались речными маршрутами за первый месяц работы навигации, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"С первого мая в Московской области стартовал сезон регулярной речной навигации. За первый месяц работы ей воспользовалось более 5,7 тысячи пассажиров, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года. Лидером по количеству пассажиров стал маршрут в Лыткарине – на нем проехало свыше 3,7 тысячи человек", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
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Он напомнил, что речные маршруты будут работать до середины осени. Так, маршруты в Коломне и Серпухове завершат свою работу до 30 сентября, а в Лыткарине катер будет курсировать до 20 ноября.
В Лыткарине от причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского городского округа следует катер "Стриж", который проходит 800 метров за пять минут. В этом году для удобства жителей Лыткаринский причал перенесли на новое место – ближе к населенному пункту. Выбрана локация ниже стадиона "Полет".
В Коломне по маршруту от причала Бочманово до причала Притыка следует теплоход "Москва-108". Протяженность маршрута составляет 24 километра, время в пути –1,5 часа. А в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады четыре километра – на это расстояние тратится порядка 40 минут на теплоходе "Зуша".
Оплатить проезд на маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами "Стрелка".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховЛыткариноАлексей Гержик
 
 
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