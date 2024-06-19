https://ria.ru/20240619/podlodki-1953852400.html

Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит"

Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит" - РИА Новости, 19.06.2024

Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит"

Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и "Гранит" по морской цели в Баренцевом море, успешно поражена сложная мишенная... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:05

2024-06-19T07:05

2024-06-19T07:05

безопасность

баренцево море

россия

вооруженные силы рф

северный флот вмф россии

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и "Гранит" по морской цели в Баренцевом море, успешно поражена сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Северного флота. "Атомные подводные ракетные крейсеры "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море", - говорится в сообщении. Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота в рамках контрольных мероприятий за зимний период обучения. "Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 170 километров. По данным объективного контроля боевое упражнение выполнено успешно, применявшееся ракетное оружие еще раз подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надёжность", - подчеркнули в МО РФ. Район проведения стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации, отмечается в сообщении. Выполнение боевого упражнения обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

https://ria.ru/20240619/flot-1953846824.html

https://ria.ru/20240618/vmf-1953667598.html

баренцево море

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безопасность, баренцево море, россия, вооруженные силы рф, северный флот вмф россии