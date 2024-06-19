Рейтинг@Mail.ru
Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит" - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/podlodki-1953852400.html
Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит"
Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит" - РИА Новости, 19.06.2024
Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит"
Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и "Гранит" по морской цели в Баренцевом море, успешно поражена сложная мишенная... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:05
2024-06-19T07:05
безопасность
баренцево море
россия
вооруженные силы рф
северный флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806195398_0:71:3513:2047_1920x0_80_0_0_770a3a527a42d84d94ef11c028c6af75.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и "Гранит" по морской цели в Баренцевом море, успешно поражена сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Северного флота. "Атомные подводные ракетные крейсеры "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море", - говорится в сообщении. Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота в рамках контрольных мероприятий за зимний период обучения. "Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 170 километров. По данным объективного контроля боевое упражнение выполнено успешно, применявшееся ракетное оружие еще раз подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надёжность", - подчеркнули в МО РФ. Район проведения стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации, отмечается в сообщении. Выполнение боевого упражнения обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
https://ria.ru/20240619/flot-1953846824.html
https://ria.ru/20240618/vmf-1953667598.html
баренцево море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806195398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_98ed2f2787bc11271d360899fbdca618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, баренцево море, россия, вооруженные силы рф, северный флот вмф россии
Безопасность, Баренцево море, Россия, Вооруженные силы РФ, Северный флот ВМФ России
Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит"

Подлодки Северного флота провели стрельбы крылатыми ракетами в Баренцевом море

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАтомный подводный ракетный крейсер "Северодвинск"
Атомный подводный ракетный крейсер Северодвинск - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Атомный подводный ракетный крейсер "Северодвинск". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и "Гранит" по морской цели в Баренцевом море, успешно поражена сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Атомные подводные ракетные крейсеры "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море", - говорится в сообщении.
Кадры учений Тихоокеанского флота на Камчатке - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Силы ТОФ на Камчатке начали отработку практических задач
Вчера, 05:15
Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота в рамках контрольных мероприятий за зимний период обучения.
"Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 170 километров. По данным объективного контроля боевое упражнение выполнено успешно, применявшееся ракетное оружие еще раз подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надёжность", - подчеркнули в МО РФ.
Район проведения стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации, отмечается в сообщении. Выполнение боевого упражнения обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
Фрегат Адмирал Григорович Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
ВМФ рассчитывает получить 12 кораблей и подлодок до конца года
18 июня, 14:13
 
БезопасностьБаренцево мореРоссияВооруженные силы РФСеверный флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала