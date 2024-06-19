https://ria.ru/20240619/podlodki-1953852400.html
Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит"
Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит" - РИА Новости, 19.06.2024
Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит"
Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и "Гранит" по морской цели в Баренцевом море, успешно поражена сложная мишенная... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:05
2024-06-19T07:05
2024-06-19T07:05
безопасность
баренцево море
россия
вооруженные силы рф
северный флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806195398_0:71:3513:2047_1920x0_80_0_0_770a3a527a42d84d94ef11c028c6af75.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и "Гранит" по морской цели в Баренцевом море, успешно поражена сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Северного флота. "Атомные подводные ракетные крейсеры "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море", - говорится в сообщении. Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота в рамках контрольных мероприятий за зимний период обучения. "Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 170 километров. По данным объективного контроля боевое упражнение выполнено успешно, применявшееся ракетное оружие еще раз подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надёжность", - подчеркнули в МО РФ. Район проведения стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации, отмечается в сообщении. Выполнение боевого упражнения обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
https://ria.ru/20240619/flot-1953846824.html
https://ria.ru/20240618/vmf-1953667598.html
баренцево море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806195398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_98ed2f2787bc11271d360899fbdca618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, баренцево море, россия, вооруженные силы рф, северный флот вмф россии
Безопасность, Баренцево море, Россия, Вооруженные силы РФ, Северный флот ВМФ России
Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит"
Подлодки Северного флота провели стрельбы крылатыми ракетами в Баренцевом море
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и "Гранит" по морской цели в Баренцевом море, успешно поражена сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Атомные подводные ракетные крейсеры "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота в рамках контрольных мероприятий за зимний период обучения.
"Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 170 километров. По данным объективного контроля боевое упражнение выполнено успешно, применявшееся ракетное оружие еще раз подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надёжность", - подчеркнули в МО РФ.
Район проведения стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации, отмечается в сообщении. Выполнение боевого упражнения обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.