https://ria.ru/20240619/podderzhka-1954099864.html

Аргентина заявила, что не намерена оказывать военную поддержку Украине

Аргентина заявила, что не намерена оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 19.06.2024

Аргентина заявила, что не намерена оказывать военную поддержку Украине

Аргентина не намерена оказывать военную поддержку Украине, речь идет лишь о гуманитарной помощи, сообщил Мануэль Адорни, официальный представитель президента... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:27

2024-06-19T20:27

2024-06-19T20:33

специальная военная операция на украине

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. Аргентина не намерена оказывать военную поддержку Украине, речь идет лишь о гуманитарной помощи, сообщил Мануэль Адорни, официальный представитель президента Хавьера Милея."Нет, мы не будет предоставлять никакой военной поддержки. Да, мы предложим помощь в сфере логистики, в гуманитарных вопросах, в том, что касается разминирования территорий, но мы не будем вмешиваться в военный конфликт", - сказал Адорни журналистам.Аргентинская газета Cronista ранее писала, что, возможно, велись переговоры о передаче Украине аргентинских средних танков TAM, которые в свое время были спроектированы для Аргентины Германией. Новостной портал Infobae сообщил, что страна обсуждает передачу Украине пяти штурмовиков Super Etendard, подобные переговоры вела с французскими коллегами глава МИД Диана Мондино.Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщал ранее журналистам, что в Аргентине существует понимание, что такие переговоры действительно имели место, но есть и определенные заверения, что самолеты переданы все-таки не будут.

https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html

аргентина

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в мире, аргентина, украина, дмитрий феоктистов, германия