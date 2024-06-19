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Аргентина заявила, что не намерена оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 19.06.2024 (обновлено: 20:33 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/podderzhka-1954099864.html
Аргентина заявила, что не намерена оказывать военную поддержку Украине
Аргентина заявила, что не намерена оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Аргентина заявила, что не намерена оказывать военную поддержку Украине
Аргентина не намерена оказывать военную поддержку Украине, речь идет лишь о гуманитарной помощи, сообщил Мануэль Адорни, официальный представитель президента... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:27
2024-06-19T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
аргентина
украина
дмитрий феоктистов
германия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. Аргентина не намерена оказывать военную поддержку Украине, речь идет лишь о гуманитарной помощи, сообщил Мануэль Адорни, официальный представитель президента Хавьера Милея."Нет, мы не будет предоставлять никакой военной поддержки. Да, мы предложим помощь в сфере логистики, в гуманитарных вопросах, в том, что касается разминирования территорий, но мы не будем вмешиваться в военный конфликт", - сказал Адорни журналистам.Аргентинская газета Cronista ранее писала, что, возможно, велись переговоры о передаче Украине аргентинских средних танков TAM, которые в свое время были спроектированы для Аргентины Германией. Новостной портал Infobae сообщил, что страна обсуждает передачу Украине пяти штурмовиков Super Etendard, подобные переговоры вела с французскими коллегами глава МИД Диана Мондино.Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщал ранее журналистам, что в Аргентине существует понимание, что такие переговоры действительно имели место, но есть и определенные заверения, что самолеты переданы все-таки не будут.
https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html
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в мире, аргентина, украина, дмитрий феоктистов, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аргентина, Украина, Дмитрий Феоктистов, Германия
Аргентина заявила, что не намерена оказывать военную поддержку Украине

Представитель Милея: Аргентина не будет оказывать венную поддержку ВСУ

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн - РИА Новости. Аргентина не намерена оказывать военную поддержку Украине, речь идет лишь о гуманитарной помощи, сообщил Мануэль Адорни, официальный представитель президента Хавьера Милея.
"Нет, мы не будет предоставлять никакой военной поддержки. Да, мы предложим помощь в сфере логистики, в гуманитарных вопросах, в том, что касается разминирования территорий, но мы не будем вмешиваться в военный конфликт", - сказал Адорни журналистам.
Аргентинская газета Cronista ранее писала, что, возможно, велись переговоры о передаче Украине аргентинских средних танков TAM, которые в свое время были спроектированы для Аргентины Германией. Новостной портал Infobae сообщил, что страна обсуждает передачу Украине пяти штурмовиков Super Etendard, подобные переговоры вела с французскими коллегами глава МИД Диана Мондино.
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщал ранее журналистам, что в Аргентине существует понимание, что такие переговоры действительно имели место, но есть и определенные заверения, что самолеты переданы все-таки не будут.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины
Вчера, 15:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАргентинаУкраинаДмитрий ФеоктистовГермания
 
 
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