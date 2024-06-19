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РЭЦ поддержал более двух с половиной тысяч экспортеров из СФО - РИА Новости, 19.06.2024
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19:37 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/podderzhka-1954090024.html
РЭЦ поддержал более двух с половиной тысяч экспортеров из СФО
РЭЦ поддержал более двух с половиной тысяч экспортеров из СФО - РИА Новости, 19.06.2024
РЭЦ поддержал более двух с половиной тысяч экспортеров из СФО
Встреча в формате "без галстуков" с участием Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), федеральных органов власти, экспортеров Красноярского края и РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:37
2024-06-19T19:37
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
красноярский край
красноярск
экспорт
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Встреча в формате "без галстуков" с участием Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), федеральных органов власти, экспортеров Красноярского края и регионов Сибирского федерального округа прошла 19 июня на площадке центра "Мой Бизнес" в Красноярске в преддверии окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в СФО, сообщает центр.Участие в обсуждении актуальных механизмов поддержки экспортеров приняли вице-президент РЭЦ Роман Генкель, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли Российской Федерации Евгений Пахомов, министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков и руководитель Центра поддержки экспорта в Красноярском крае Евгения Пак. Модератором дискуссии выступил директор по развитию регионального бизнеса РЭЦ Андрей Зайцев."Неформальный и живой диалог сибирского бизнеса из числа действующих и потенциальных экспортеров в сфере ННЭ с федеральными экспертами и организациями региональной инфраструктуры поддержки экспорта помог раскрыть особенности функционирования существующих инструментов поддержки экспортеров, в том числе наиболее релевантных для сибирских компаний, таких как компенсация расходов на лабораторные исследования по готовой продукции, транспортная субсидия, помощь с поиском иностранных партнеров и выходом на новые рынки", - говорится в сообщении.Там добавляется, что "сегодня компании Сибири активно пользуются мерами поддержки, которые предоставляет РЭЦ"."Так, за 2023 год компаниям СФО со стороны РЭЦ было оказано более 8 тысяч услуг, а бенефициарами мер поддержки стали более 2,5 тысячи предприятий", - добавляет центр."Российский экспортный центр, федеральные министерства и институты развития стремятся к активному диалогу с представителями бизнеса. Подобные встречи с предпринимателями позволяют получить обратную связь от тех, кто непосредственно пользуется мерами государственной поддержки, и выстроить более эффективное взаимодействие. Мы всегда открыты для общения и готовы учитывать потребности экспортеров, чтобы помочь им преодолеть существующие вызовы, таким образом выстраивая единую стратегию развития несырьевого экспорта России", - подчеркнул Генкель."Мы внимательно относимся к предложениям, поступающим в рамках подобных встреч, и готовы их рассмотреть. Все предложения будут тщательно изучены, а лучшие из них - реализованы. Мы стремимся создать благоприятные условия для развития экспорта в СФО и обеспечить поддержку местным компаниям, выходящим на внешние рынки", - отметил Ермаков.Примечательно, что данная встреча из уже проведенных пяти аналогичных встреч стала рекордной по продолжительности - участники вели плодотворную дискуссию три часа.
https://ria.ru/20240611/rets-1952227749.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, красноярский край, красноярск, экспорт, вэб.рф (вэб)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Красноярский край, Красноярск, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ поддержал более двух с половиной тысяч экспортеров из СФО

© Фото : пресс-служба РЭЦВстреча в преддверии окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в СФО в Красноярске
Встреча в преддверии окружного совещания по вопросу реализации национального проекта Международная кооперация и экспорт в СФО в Красноярске - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Встреча в преддверии окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в СФО в Красноярске
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Встреча в формате "без галстуков" с участием Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), федеральных органов власти, экспортеров Красноярского края и регионов Сибирского федерального округа прошла 19 июня на площадке центра "Мой Бизнес" в Красноярске в преддверии окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в СФО, сообщает центр.
Участие в обсуждении актуальных механизмов поддержки экспортеров приняли вице-президент РЭЦ Роман Генкель, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли Российской Федерации Евгений Пахомов, министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков и руководитель Центра поддержки экспорта в Красноярском крае Евгения Пак. Модератором дискуссии выступил директор по развитию регионального бизнеса РЭЦ Андрей Зайцев.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
РЭЦ: Россия стремится войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины
11 июня, 16:51
«
"Неформальный и живой диалог сибирского бизнеса из числа действующих и потенциальных экспортеров в сфере ННЭ с федеральными экспертами и организациями региональной инфраструктуры поддержки экспорта помог раскрыть особенности функционирования существующих инструментов поддержки экспортеров, в том числе наиболее релевантных для сибирских компаний, таких как компенсация расходов на лабораторные исследования по готовой продукции, транспортная субсидия, помощь с поиском иностранных партнеров и выходом на новые рынки", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что "сегодня компании Сибири активно пользуются мерами поддержки, которые предоставляет РЭЦ".
"Так, за 2023 год компаниям СФО со стороны РЭЦ было оказано более 8 тысяч услуг, а бенефициарами мер поддержки стали более 2,5 тысячи предприятий", - добавляет центр.
«
"Российский экспортный центр, федеральные министерства и институты развития стремятся к активному диалогу с представителями бизнеса. Подобные встречи с предпринимателями позволяют получить обратную связь от тех, кто непосредственно пользуется мерами государственной поддержки, и выстроить более эффективное взаимодействие. Мы всегда открыты для общения и готовы учитывать потребности экспортеров, чтобы помочь им преодолеть существующие вызовы, таким образом выстраивая единую стратегию развития несырьевого экспорта России", - подчеркнул Генкель.
"Мы внимательно относимся к предложениям, поступающим в рамках подобных встреч, и готовы их рассмотреть. Все предложения будут тщательно изучены, а лучшие из них - реализованы. Мы стремимся создать благоприятные условия для развития экспорта в СФО и обеспечить поддержку местным компаниям, выходящим на внешние рынки", - отметил Ермаков.
Примечательно, что данная встреча из уже проведенных пяти аналогичных встреч стала рекордной по продолжительности - участники вели плодотворную дискуссию три часа.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
РЭЦ: крупнейшая турецкая розничная сеть Migros импортирует из Карелии
11 июня, 15:45
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияКрасноярский крайКрасноярскЭкспортВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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