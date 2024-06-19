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Глава ПМР призвал Молдавию не допустить повторения бойни 1992 года - РИА Новости, 19.06.2024
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11:17 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/pmr-1953901781.html
Глава ПМР призвал Молдавию не допустить повторения бойни 1992 года
Глава ПМР призвал Молдавию не допустить повторения бойни 1992 года - РИА Новости, 19.06.2024
Глава ПМР призвал Молдавию не допустить повторения бойни 1992 года
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал власти Молдавии не допустить повторения боевых действий. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:17
2024-06-19T11:17
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россия
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал власти Молдавии не допустить повторения боевых действий. "Действующую власть в Молдове призываю помнить и оценить те действия, которые были в 92-м году со стороны той власти Молдовы. И не допустить аналогичной бойни в нынешнее время", - сказал Красносельский журналистам. Глава ПМР также добавил, что он как житель Бендер испытывать скорбь и неудовлетворение от того, что события лета 1992 года сейчас пытаются забыть. По его словам, в основном об этом помнят только в Приднестровье. "В Молдове переписывают историю, говоря о том, что Россия напала на Молдову. Здесь была откровенная война, были применены вооружённые формирования действующей полиции, вооружённых сил против мирного населения. Перед этим были подписаны мирные соглашения, но стали расстреливать город", - отметил Красносельский. Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240618/moldavia-1953739416.html
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в мире, молдавия, россия, ссср, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Россия, СССР, Вадим Красносельский
Глава ПМР призвал Молдавию не допустить повторения бойни 1992 года

Глава ПМР призвал Молдавию не допустить повторения боевых действий в 1992 году

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал власти Молдавии не допустить повторения боевых действий.
«
"Действующую власть в Молдове призываю помнить и оценить те действия, которые были в 92-м году со стороны той власти Молдовы. И не допустить аналогичной бойни в нынешнее время", - сказал Красносельский журналистам.
Глава ПМР также добавил, что он как житель Бендер испытывать скорбь и неудовлетворение от того, что события лета 1992 года сейчас пытаются забыть. По его словам, в основном об этом помнят только в Приднестровье. "В Молдове переписывают историю, говоря о том, что Россия напала на Молдову. Здесь была откровенная война, были применены вооружённые формирования действующей полиции, вооружённых сил против мирного населения. Перед этим были подписаны мирные соглашения, но стали расстреливать город", - отметил Красносельский.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Молдавия хочет упразднить автономию Гагаузии, заявили в Приднестровье
18 июня, 16:48
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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