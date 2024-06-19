Глава ПМР призвал Молдавию не допустить повторения бойни 1992 года
Глава ПМР призвал Молдавию не допустить повторения боевых действий в 1992 году
ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский призвал власти Молдавии не допустить повторения боевых действий.
«
"Действующую власть в Молдове призываю помнить и оценить те действия, которые были в 92-м году со стороны той власти Молдовы. И не допустить аналогичной бойни в нынешнее время", - сказал Красносельский журналистам.
Глава ПМР также добавил, что он как житель Бендер испытывать скорбь и неудовлетворение от того, что события лета 1992 года сейчас пытаются забыть. По его словам, в основном об этом помнят только в Приднестровье. "В Молдове переписывают историю, говоря о том, что Россия напала на Молдову. Здесь была откровенная война, были применены вооружённые формирования действующей полиции, вооружённых сил против мирного населения. Перед этим были подписаны мирные соглашения, но стали расстреливать город", - отметил Красносельский.
Девятнадцатого июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм Бендер с целью установления "конституционного порядка". Боевые действия на улицах города продолжались более 30 дней. По данным городских властей, потери со стороны Приднестровья тогда составили 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и пятеро детей, 1242 человека получили ранения, 87 пропали без вести. Беженцами стали около 100 тысяч человек. В городе было уничтожено и повреждено 1280 жилых домов, разрушено 19 учреждений образования и 15 - здравоохранения, получили повреждения 46 промышленных предприятий.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.