Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в Пхеньяне
Путин и Ким Чен Ын посетили концерт в спорткомплексе "Чеюкквон" в Пхеньяне
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на торжественном концерте в спортивном комплексе "Чеюкквон" в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на торжественном концерте в спортивном комплексе "Чеюкквон" в Пхеньяне
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в Пхеньян.
Как передает корреспондент РИА Новости, мероприятие проходит в концертном зале спортивного комплекса "Чеюкквон".
Ранее в среду состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Лидеры также приняли участие в церемонии возложения венка к монументу в честь освобождения Кореи.
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