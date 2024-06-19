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Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
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13:11 19.06.2024 (обновлено: 14:30 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pkhenyan-1953948086.html
Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в Пхеньяне
Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в Пхеньяне
Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в Пхеньян. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:11
2024-06-19T14:30
в мире
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в Пхеньян. Как передает корреспондент РИА Новости, мероприятие проходит в концертном зале спортивного комплекса "Чеюкквон". Ранее в среду состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Лидеры также приняли участие в церемонии возложения венка к монументу в честь освобождения Кореи.
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В мире, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР, КНДР (Северная Корея), Россия
Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын посетили концерт в спорткомплексе "Чеюкквон" в Пхеньяне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на торжественном концерте в спортивном комплексе "Чеюкквон" в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на торжественном концерте в спортивном комплексе Чеюкквон в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на торжественном концерте в спортивном комплексе "Чеюкквон" в Пхеньяне
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в Пхеньян.
Как передает корреспондент РИА Новости, мероприятие проходит в концертном зале спортивного комплекса "Чеюкквон".
Ранее в среду состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Лидеры также приняли участие в церемонии возложения венка к монументу в честь освобождения Кореи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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В миреКим Чен ЫнВладимир ПутинВизит Путина в КНДРКНДР (Северная Корея)Россия
 
 
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