https://ria.ru/20240619/pkhenyan-1953948086.html

Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024

Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в Пхеньяне

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в Пхеньян. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:11

2024-06-19T13:11

2024-06-19T14:30

в мире

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россия

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын посетили торжественный концерт по случаю визита главы российского государства в Пхеньян. Как передает корреспондент РИА Новости, мероприятие проходит в концертном зале спортивного комплекса "Чеюкквон". Ранее в среду состоялись российско-корейские переговоры и подписание совместных документов. Лидеры также приняли участие в церемонии возложения венка к монументу в честь освобождения Кореи.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

кндр (северная корея)

россия

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Кирилл Волков

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