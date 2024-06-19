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Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне
Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне
Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера.
2024-06-19T12:32
2024-06-19T12:32
2024-06-19T13:11
пхеньян
россия
владимир путин
ким чен ын
видео
визит путина в кндр
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На центральной площади перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР.Под приветственные возгласы многочисленных участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын сели в машину с открытым верхом и объехали площадь. После чего отправились в резиденцию для переговоров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953913240_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_834d26804a89cb52c56c4c3b0e1af55f.jpg
Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне
Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера.
На центральной площади перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР.
Под приветственные возгласы многочисленных
участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын
сели в машину с открытым верхом и объехали площадь.
После чего отправились в резиденцию для переговоров.
2024-06-19T12:32
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхеньян, россия, владимир путин, ким чен ын, видео, видео, визит путина в кндр
Пхеньян, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Видео, Визит Путина в КНДР
Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне
Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера.
2024-06-19T12:32
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PT1M02S
Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне
Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера.