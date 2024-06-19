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Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне

Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024

Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне

Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера.

2024-06-19T12:32

2024-06-19T12:32

2024-06-19T13:11

пхеньян

россия

владимир путин

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визит путина в кндр

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На центральной площади перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР.Под приветственные возгласы многочисленных участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын сели в машину с открытым верхом и объехали площадь. После чего отправились в резиденцию для переговоров.

пхеньян

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера. На центральной площади перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР. Под приветственные возгласы многочисленных участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын сели в машину с открытым верхом и объехали площадь. После чего отправились в резиденцию для переговоров. 2024-06-19T12:32 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пхеньян, россия, владимир путин, ким чен ын, видео, видео, визит путина в кндр