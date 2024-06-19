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Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
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12:32 19.06.2024 (обновлено: 13:11 19.06.2024)
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Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне
Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне - РИА Новости, 19.06.2024
Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне
Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера.
2024-06-19T12:32
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пхеньян
россия
владимир путин
ким чен ын
видео
визит путина в кндр
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На центральной площади перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР.Под приветственные возгласы многочисленных участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын сели в машину с открытым верхом и объехали площадь. После чего отправились в резиденцию для переговоров.
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353
60
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Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне
Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера. На центральной площади перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР. Под приветственные возгласы многочисленных участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын сели в машину с открытым верхом и объехали площадь. После чего отправились в резиденцию для переговоров.
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пхеньян, россия, владимир путин, ким чен ын, видео, видео, визит путина в кндр
Пхеньян, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Видео, Визит Путина в КНДР
Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне
Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера.
2024-06-19T12:32
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Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне

Читать ria.ru в
Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера.
На центральной площади перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР.
Под приветственные возгласы многочисленных участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын сели в машину с открытым верхом и объехали площадь. После чего отправились в резиденцию для переговоров.
 
ПхеньянРоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнВидеоВизит Путина в КНДР
 
 
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