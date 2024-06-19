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Десятки тысяч жителей Пхеньяна приветствовали Путина

Десятки тысяч жителей Пхеньяна приветствовали Путина - РИА Новости, 19.06.2024

Десятки тысяч жителей Пхеньяна приветствовали Путина

Десятки тысяч жителей Пхеньяна приветствовали президента России Владимира Путина, начавшего сегодня основную программу своего визита в КНДР, возгласами "Добро... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:50

2024-06-19T11:50

2024-06-19T11:51

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Десятки тысяч жителей Пхеньяна приветствовали президента России Владимира Путина, начавшего сегодня основную программу своего визита в КНДР, возгласами "Добро пожаловать, Путин!", свидетельствуют кадры трансляции церемонии официальной встречи российского лидера. Площадь Ким Ир Сена, где прошла церемония, была до отказа заполнена пхеньянцами, радостно размахивавшими флажками России и КНДР и цветами. Они ритмично скандировали приветствие в адрес российского президента, а также "Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность!" и другие лозунги. Не меньшее количество жителей северокорейской столицы собралось вдоль всего пути следования кортежа Владимира Путина от резиденции Кымсусан к месту официальной встречи. Толпы пхеньянцев, занявших все свободное пространство на тротуарах, активно размахивали российскими триколорами и скандировали "Добро пожаловать, Путин!" Площадь Ким Ир Сена, где сегодня прошла церемония официальной встречи российского лидера, является визитной карточкой Пхеньяна, именно здесь проводятся военные парады и другие массовые мероприятия по случаю государственных праздников. Площадь является одной из крупнейших в мире, она способна вместить более 100 тысяч человек. На центральной трибуне, с которой в июле прошлого года занимавший тогда пост министра обороны РФ Сергей Шойгу наблюдал за парадом по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны, были размещены два больших портрета Владимира Путина и Ким Чен Ына на фоне флагов двух стран, перед трибуной сооружен небольшой павильон, из которого руководители России и КНДР приветствовали собравшихся и наблюдали за проходом роты почетного караула. Расположенное по правую сторону от трибуны здание министерства внешней торговли, на котором до 2012 года были вывешены портреты Карла Маркса и Владимира Ленина, было украшено баннерами со словами "Добро пожаловать", а также огромными флагами РФ и КНДР, соединенными форме буквы V с надписью "Корейско-российская дружба". Находящийся напротив комплекс кабинета министров КНДР декорирован аналогично, но со словами "Да здравствует нерушимая корейско-российская дружба и сплоченность". После окончания церемонии официальной встречи лидеры вместе с делегациями отправились к месту российско-корейских переговоров, проехав по проспекту Сынни ("Победа"), до 1970-х годов носившему название проспекта Сталина. Во время первого визита в Пхеньян в 2000 году Владимир Путин и отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир проводили переговоры в построенной специально для приема важных гостей резиденции Пэкхвавон. Однако к концу 2010-х здание морально и физически устарело, и в 2019 году недалеко от него была возведена новая госрезиденция Кымсусан, в которой и остановился Владимир Путин. Руководители России и КНДР уже провели переговоры с участием членов делегаций, они продлились чуть более 1,5 часа. Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын приступили к беседе в формате "один на один". По итогам переговоров состоится церемония подписания совместных документов, после которой лидеры выступят с заявлениями перед СМИ, и продолжат общение друг с другом.

https://ria.ru/20240619/kndr-1953906255.html

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https://ria.ru/20240619/kndr-1953839887.html

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в мире, россия, пхеньян, владимир путин, ким ир сен, ким чен ын