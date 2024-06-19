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Путин поделился с Ким Чен Ыном впечатлениями от столицы КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
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07:55 19.06.2024 (обновлено: 08:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pkhenyan-1953856039.html
Путин поделился с Ким Чен Ыном впечатлениями от столицы КНДР
Путин поделился с Ким Чен Ыном впечатлениями от столицы КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Путин поделился с Ким Чен Ыном впечатлениями от столицы КНДР
Президент РФ Владимир Путин поделился со своим визави Ким Чен Ыном своими впечатлениями от столицы Корейской Народно-Демократической Республики. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:55
2024-06-19T08:18
россия
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился со своим визави Ким Чен Ыном своими впечатлениями от столицы Корейской Народно-Демократической Республики. "Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000. Это просто заметно", - сказал он. По мнению Путина, благодаря самоотверженному труду корейского народа и под руководством Ким Чен Ына город стал очень красивым. "Приятно на него смотреть, говорю это откровенно", - подытожил он.
россия
пхеньян
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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
Путин поделился с Ким Чен Ыном впечатлениями от столицы КНДР

Путин: впечатляют перемены в облике Пхеньяна за последние годы

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramПлощадь Ким Ир Сена
Площадь Ким Ир Сена - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Площадь Ким Ир Сена
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился со своим визави Ким Чен Ыном своими впечатлениями от столицы Корейской Народно-Демократической Республики.
"Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000. Это просто заметно", - сказал он.
По мнению Путина, благодаря самоотверженному труду корейского народа и под руководством Ким Чен Ына город стал очень красивым. "Приятно на него смотреть, говорю это откровенно", - подытожил он.
 
РоссияПхеньянВладимир ПутинКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)Визит Путина в КНДР
 
 
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