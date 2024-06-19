https://ria.ru/20240619/peskov-1953953978.html

Визит Путина в КНДР дает импульс к снижению влияния санкций, заявил Песков

Визит Путина в КНДР дает импульс к снижению влияния санкций, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2024

Визит Путина в КНДР дает импульс к снижению влияния санкций, заявил Песков

Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР дает импульс для создания механизмов по снижению влияния санкций на двусторонние отношения РФ и Кореи, такие... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:27

2024-06-19T13:27

2024-06-19T13:27

россия

пхеньян

дмитрий песков

владимир путин

визит путина в кндр

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР дает импульс для создания механизмов по снижению влияния санкций на двусторонние отношения РФ и Кореи, такие механизмы могут быть задействованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, безусловно, существуют ограничения, но существуют механизмы суверенизации наших отношений. Эти механизмы вполне могут быть задействованы, и это минимизирует негативные последствия от этих незаконных ограничений, которые действуют в отношении наших двух стран", - сказал Песков в интервью "Известиям". Он отметил, что во время визита обсуждается необходимость создания таких механизмов. "Импульс, да", - ответил Песков на вопрос, является ли визит Путина в Пхеньян толчком для создания таких механизмов.

https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953933437.html

россия

пхеньян

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россия, пхеньян, дмитрий песков, владимир путин, визит путина в кндр