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Визит Путина в КНДР дает импульс к снижению влияния санкций, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2024
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13:27 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/peskov-1953953978.html
Визит Путина в КНДР дает импульс к снижению влияния санкций, заявил Песков
Визит Путина в КНДР дает импульс к снижению влияния санкций, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2024
Визит Путина в КНДР дает импульс к снижению влияния санкций, заявил Песков
Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР дает импульс для создания механизмов по снижению влияния санкций на двусторонние отношения РФ и Кореи, такие... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:27
2024-06-19T13:27
россия
пхеньян
дмитрий песков
владимир путин
визит путина в кндр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР дает импульс для создания механизмов по снижению влияния санкций на двусторонние отношения РФ и Кореи, такие механизмы могут быть задействованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, безусловно, существуют ограничения, но существуют механизмы суверенизации наших отношений. Эти механизмы вполне могут быть задействованы, и это минимизирует негативные последствия от этих незаконных ограничений, которые действуют в отношении наших двух стран", - сказал Песков в интервью "Известиям". Он отметил, что во время визита обсуждается необходимость создания таких механизмов. "Импульс, да", - ответил Песков на вопрос, является ли визит Путина в Пхеньян толчком для создания таких механизмов.
https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953933437.html
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россия, пхеньян, дмитрий песков, владимир путин, визит путина в кндр
Россия, Пхеньян, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР
Визит Путина в КНДР дает импульс к снижению влияния санкций, заявил Песков

Песков: визит Путина в КНДР дает импульс для снижения влияния санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР дает импульс для создания механизмов по снижению влияния санкций на двусторонние отношения РФ и Кореи, такие механизмы могут быть задействованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, безусловно, существуют ограничения, но существуют механизмы суверенизации наших отношений. Эти механизмы вполне могут быть задействованы, и это минимизирует негативные последствия от этих незаконных ограничений, которые действуют в отношении наших двух стран", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Он отметил, что во время визита обсуждается необходимость создания таких механизмов.
"Импульс, да", - ответил Песков на вопрос, является ли визит Путина в Пхеньян толчком для создания таких механизмов.
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Вчера, 12:33
 
РоссияПхеньянДмитрий ПесковВладимир ПутинВизит Путина в КНДР
 
 
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