В Приморье завели дело из-за смерти от удушья постоялицы пансионата
СК возбудил дело из-за смерти подавившейся едой постоялицы пансионата в Приморье
© Фото : СУ СК России по Приморскому краюСотрудник Следственного комитета у здания пансионата "Жемчужное солнышко". Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета у здания пансионата "Жемчужное солнышко". Кадр видео
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти нуждающейся в уходе постоялицы пансионата в Приморье, которая умерла от удушья, подавившись едой, когда ее оставили без присмотра, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
"По версии следствия, в сентябре 2023 года сотрудники пансионата "Жемчужное солнышко", предоставили услуги, связанные с проживанием постояльцев в пансионате, а также обеспечили их питанием и ежедневным уходом, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья потребителей. Так, 1 сентября 2023 года в ходе приема пищи одна из постоялиц, которая не могла обслуживать себя самостоятельно, была оставлена без надлежащего ухода со стороны сотрудников и подавилась едой. Женщина скончалась от удушья", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Правоохранители также проверят соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и других норм.
В январе в селе Хороль предоставлялись аналогичные услуги лицам, нуждающимся в постороннем уходе. Из-за ряда нарушений там произошел пожар, погибли два постояльца. Уголовное дело в отношении женщины, предоставившей опасные услуги, направлено в суд. Аналогичная ситуация произошла в пансионате "Уют Приморье" во Владивостоке, где не были соблюдены требования пожарной безопасности. Уголовное дело в отношении директора пансионата рассматривается в суде.
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