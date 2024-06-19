https://ria.ru/20240619/pansionat-1954035334.html

В Приморье завели дело из-за смерти от удушья постоялицы пансионата

В Приморье завели дело из-за смерти от удушья постоялицы пансионата - РИА Новости, 19.06.2024

В Приморье завели дело из-за смерти от удушья постоялицы пансионата

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти нуждающейся в уходе постоялицы пансионата в Приморье, которая умерла от удушья, подавившись едой, когда ее... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:58

2024-06-19T16:58

2024-06-19T17:02

происшествия

россия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти нуждающейся в уходе постоялицы пансионата в Приморье, которая умерла от удушья, подавившись едой, когда ее оставили без присмотра, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ. "По версии следствия, в сентябре 2023 года сотрудники пансионата "Жемчужное солнышко", предоставили услуги, связанные с проживанием постояльцев в пансионате, а также обеспечили их питанием и ежедневным уходом, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья потребителей. Так, 1 сентября 2023 года в ходе приема пищи одна из постоялиц, которая не могла обслуживать себя самостоятельно, была оставлена без надлежащего ухода со стороны сотрудников и подавилась едой. Женщина скончалась от удушья", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Правоохранители также проверят соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и других норм. В январе в селе Хороль предоставлялись аналогичные услуги лицам, нуждающимся в постороннем уходе. Из-за ряда нарушений там произошел пожар, погибли два постояльца. Уголовное дело в отношении женщины, предоставившей опасные услуги, направлено в суд. Аналогичная ситуация произошла в пансионате "Уют Приморье" во Владивостоке, где не были соблюдены требования пожарной безопасности. Уголовное дело в отношении директора пансионата рассматривается в суде.

https://ria.ru/20240619/pansionat-1953862677.html

https://ria.ru/20231228/pensionery-1918473958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, владивосток, приморский край