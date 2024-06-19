https://ria.ru/20240619/palomniki-1953884833.html
Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию
Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 19.06.2024
Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию
Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Мекку, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Джидде. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:29
2024-06-19T10:29
2024-06-19T15:09
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ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Мекку, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Джидде."По нашей информации, четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что смерти среди паломников во время хаджа случаются регулярно, их нельзя назвать чем-то необычным в силу того, что в трудное паломничество отправляются и пожилые люди, и те, кто страдает различными заболеваниями.По словам руководителя российской хадж-миссии Хизбулы Асуева, среди паломников много пожилых людей. Он уточил, что один из скончавшихся россиян — мужчина из Дагестана, 1955 года рождения. У него было сердечно-сосудистое заболевание, и он умер во время давки три дня назад. Еще одна умершая — женщина из Подмосковья, 1962 года рождения.Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. По информации Франс Пресс, в этом году из-за жаркой погоды умерли не менее 550 паломников, большинство из них — египтяне и иорданцы. На этой неделе температура в Саудовской Аравии достигала 45 градусов по Цельсию, а в крупнейшей мечети Мекки зафиксировали плюс 52.Как рассказали участники видеомоста "Москва — Мекка" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", в этом году в хадж отправились почти 25 тысяч паломников из России, в том числе 400 членов семей погибших участников СВО.
https://ria.ru/20240613/palomniki-1952646677.html
https://ria.ru/20240619/kurban-bayram-1800665351.html
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саудовская аравия, россия, джидда, происшествия
Саудовская Аравия, Религия, Россия, Джидда, Происшествия
Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию
Четыре российских паломника умерли в Саудовской Аравии во время хаджа
ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Четыре российских паломника умерли во время хаджа в Мекку, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Джидде.
«
"По нашей информации, четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом. Они будут захоронены в Мекке", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что смерти среди паломников во время хаджа случаются регулярно, их нельзя назвать чем-то необычным в силу того, что в трудное паломничество отправляются и пожилые люди, и те, кто страдает различными заболеваниями.
По словам руководителя российской хадж-миссии Хизбулы Асуева, среди паломников много пожилых людей. Он уточил, что один из скончавшихся россиян — мужчина из Дагестана, 1955 года рождения. У него было сердечно-сосудистое заболевание, и он умер во время давки три дня назад. Еще одна умершая — женщина из Подмосковья, 1962 года рождения.
Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине
часто сопровождается немалым количеством смертей. По информации Франс Пресс, в этом году из-за жаркой погоды умерли не менее 550 паломников, большинство из них — египтяне и иорданцы. На этой неделе температура в Саудовской Аравии достигала 45 градусов по Цельсию, а в крупнейшей мечети Мекки зафиксировали плюс 52.
Как рассказали участники видеомоста "Москва — Мекка" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", в этом году в хадж отправились почти 25 тысяч паломников из России
, в том числе 400 членов семей погибших участников СВО.