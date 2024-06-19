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В Саудовской Аравии из-за жары умерли более 75 паломников - РИА Новости, 19.06.2024
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05:33 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/palomniki-1953847478.html
В Саудовской Аравии из-за жары умерли более 75 паломников
В Саудовской Аравии из-за жары умерли более 75 паломников - РИА Новости, 19.06.2024
В Саудовской Аравии из-за жары умерли более 75 паломников
Более 40 паломников из Иордании, 35 - из Туниса умерли из-за очень жаркой погоды во время совершения ежегодного паломничества в Саудовскую Аравию, сообщили... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:33
2024-06-19T05:33
в мире
саудовская аравия
мекка
иордания
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
красный полумесяц
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ДОХА, 19 июн - РИА Новости. Более 40 паломников из Иордании, 35 - из Туниса умерли из-за очень жаркой погоды во время совершения ежегодного паломничества в Саудовскую Аравию, сообщили министерства иностранных дел этих стран. В этом году хадж начался в минувшую пятницу и продлится до среды. Сайт наблюдения за погодой AccuWeather сообщил о максимальной температуре 45 градусов по Цельсию в Мекке в понедельник. Однако метеорологическая служба королевства зафиксировала 52 градуса жары по Цельсию в большой мечети города в этот день. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что только в воскресенье 2764 паломника пострадали от тепловых ударов. Как сообщило Иорданское агентство новостей PETRA со ссылкой на МИД на своем сайте, "были выпущены свидетельства о захоронении в Мекке 41 из восьми тысяч иорданских паломников, которые умерли во время хаджа". Ранее МИД Иордании сообщил, что 14 человек умерли во время паломничества, еще 17 считаются пропавшими без вести. В свою очередь министерство иностранных дел Туниса сообщило во вторник, что "35 тунисских паломников умерли в Саудовской Аравии", предположительно, из-за экстремально высокой температуры воздуха. Генеральный консул Марокко в Джидде проинформировал власти страны о гибели, по меньшей мере, пяти марокканских паломников в Саудовской Аравии. В свою очередь министерство иностранных дел Египта сообщило, что оно сотрудничает с саудовскими властями в попытках разыскать египетских граждан, которые пропали во время хаджа, отметив наличие нескольких смертельных случаев. При этом арабские дипломаты рассказали агентству AFP, что не менее 323 египетских паломника погибли в королевстве во время хаджа. Саудовские власти ранее сообщали, что многие паломники из Египта попали на хадж без официальных разрешений вне страновой квоты. Как указал во вторник глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, по меньшей мере, 11 иранских паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии, еще 26 госпитализированы. Данные о гибели паломников в этом году также озвучивали такие страны, как Индонезия и Сенегал. Министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд аль-Джаладжель ранее призвал паломников избегать выходить на открытый воздух в пиковые часы солнечного воздействия с 11.00 до 16.00 по местному времени. Он также призвал верующих избегать воздействия прямых солнечных лучей и горячих поверхностей, пользоваться зонтиками и придерживаться питьевого режима в соответствии с рекомендациями саудовских властей по охране здоровья во время хаджа. Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. Так, во время хаджа в 2023 году погибли 240 человек, были зарегистрированы более 10 тысяч недомоганий паломников, связанных с жарой. По данным Службы по изменению климата Copernicus Европейского Союза, май 2024 года стал самым жарким за всю историю наблюдений. Изменение климата оказывает значительное влияние на страны Персидского залива. Помимо повышения температуры до рекордных температур весной в Персидском заливе выпало рекордное количество осадков. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пропустил встречу "большой семерки" - G7 в Италии на прошлой неделе из-за своих обязанностей, связанных с прибытием в королевство на хадж более 1,5 миллиона мусульман со всего мира.
https://ria.ru/20240615/nhk-1953113974.html
https://ria.ru/20240603/indiya-1950188153.html
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в мире, саудовская аравия, мекка, иордания, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), красный полумесяц
В мире, Саудовская Аравия, Мекка, Иордания, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Красный полумесяц
В Саудовской Аравии из-за жары умерли более 75 паломников

Более 40 паломников из Иордании, 35 из Туниса умерли во время хаджа в Мекке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМекка
Мекка - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОХА, 19 июн - РИА Новости. Более 40 паломников из Иордании, 35 - из Туниса умерли из-за очень жаркой погоды во время совершения ежегодного паломничества в Саудовскую Аравию, сообщили министерства иностранных дел этих стран.
В этом году хадж начался в минувшую пятницу и продлится до среды. Сайт наблюдения за погодой AccuWeather сообщил о максимальной температуре 45 градусов по Цельсию в Мекке в понедельник. Однако метеорологическая служба королевства зафиксировала 52 градуса жары по Цельсию в большой мечети города в этот день. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что только в воскресенье 2764 паломника пострадали от тепловых ударов.
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Как сообщило Иорданское агентство новостей PETRA со ссылкой на МИД на своем сайте, "были выпущены свидетельства о захоронении в Мекке 41 из восьми тысяч иорданских паломников, которые умерли во время хаджа". Ранее МИД Иордании сообщил, что 14 человек умерли во время паломничества, еще 17 считаются пропавшими без вести. В свою очередь министерство иностранных дел Туниса сообщило во вторник, что "35 тунисских паломников умерли в Саудовской Аравии", предположительно, из-за экстремально высокой температуры воздуха.
Генеральный консул Марокко в Джидде проинформировал власти страны о гибели, по меньшей мере, пяти марокканских паломников в Саудовской Аравии. В свою очередь министерство иностранных дел Египта сообщило, что оно сотрудничает с саудовскими властями в попытках разыскать египетских граждан, которые пропали во время хаджа, отметив наличие нескольких смертельных случаев. При этом арабские дипломаты рассказали агентству AFP, что не менее 323 египетских паломника погибли в королевстве во время хаджа. Саудовские власти ранее сообщали, что многие паломники из Египта попали на хадж без официальных разрешений вне страновой квоты.
Как указал во вторник глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, по меньшей мере, 11 иранских паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии, еще 26 госпитализированы. Данные о гибели паломников в этом году также озвучивали такие страны, как Индонезия и Сенегал.
Министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд аль-Джаладжель ранее призвал паломников избегать выходить на открытый воздух в пиковые часы солнечного воздействия с 11.00 до 16.00 по местному времени. Он также призвал верующих избегать воздействия прямых солнечных лучей и горячих поверхностей, пользоваться зонтиками и придерживаться питьевого режима в соответствии с рекомендациями саудовских властей по охране здоровья во время хаджа.
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Ежегодное массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине часто сопровождается немалым количеством смертей. Так, во время хаджа в 2023 году погибли 240 человек, были зарегистрированы более 10 тысяч недомоганий паломников, связанных с жарой.
По данным Службы по изменению климата Copernicus Европейского Союза, май 2024 года стал самым жарким за всю историю наблюдений. Изменение климата оказывает значительное влияние на страны Персидского залива. Помимо повышения температуры до рекордных температур весной в Персидском заливе выпало рекордное количество осадков.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пропустил встречу "большой семерки" - G7 в Италии на прошлой неделе из-за своих обязанностей, связанных с прибытием в королевство на хадж более 1,5 миллиона мусульман со всего мира.
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