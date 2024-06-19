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Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли пять россиян, сообщил источник - РИА Новости, 19.06.2024
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23:43 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/palomnichestvo-1954121632.html
Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли пять россиян, сообщил источник
Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли пять россиян, сообщил источник - РИА Новости, 19.06.2024
Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли пять россиян, сообщил источник
Пятеро россиян, четверо из них – из Дагестана, умерли в этом году во время паломничества в Саудовской Аравии, но лишь двое из них были зарегистрированы как... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:43
2024-06-19T23:43
саудовская аравия
россия
московская область (подмосковье)
в мире
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МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Пятеро россиян, четверо из них – из Дагестана, умерли в этом году во время паломничества в Саудовской Аравии, но лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, сообщил РИА Новости источник в хадж-миссии России. Ранее в генеральном консульстве России в Джидде РИА Новости сообщили, что четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии по естественным причинам. Эту информацию РИА Новости подтвердил и руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев, отметив, что среди умерших мужчина из Дагестана и женщина из Московской области. "К сожалению, не обошлось без потерь: по последним данным, во время совершения хаджа умерли четыре человека из Дагестана, один – из Московской области. Лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, остальные – туристы-паломники совершали обряды нелегально, без хадж-визы", – сказал источник. По его словам, один зарегистрированный паломник из Дагестана, мужчина 1955 года рождения, скончался от сердечной недостаточности, две нелегальные паломницы 1955 и 1956 годов рождения умерли после вынужденного перехода на несколько десятков километров, причина смерти четверо верующего из Дагестана 1961 года рождения неизвестна.
https://ria.ru/20240619/palomniki-1953857461.html
саудовская аравия
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саудовская аравия, россия, московская область (подмосковье), в мире
Саудовская Аравия, Россия, Московская область (Подмосковье), В мире
Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли пять россиян, сообщил источник

Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли 5 россиян, включая 4 из Дагестана

© AP Photo / Rafiq MaqboolПаломники во время хаджа недалеко от священного города Мекка, Саудовская Аравия
Паломники во время хаджа недалеко от священного города Мекка, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Паломники во время хаджа недалеко от священного города Мекка, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Пятеро россиян, четверо из них – из Дагестана, умерли в этом году во время паломничества в Саудовской Аравии, но лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, сообщил РИА Новости источник в хадж-миссии России.
Ранее в генеральном консульстве России в Джидде РИА Новости сообщили, что четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии по естественным причинам. Эту информацию РИА Новости подтвердил и руководитель российской хадж-миссии Хизбулла Асуев, отметив, что среди умерших мужчина из Дагестана и женщина из Московской области.
"К сожалению, не обошлось без потерь: по последним данным, во время совершения хаджа умерли четыре человека из Дагестана, один – из Московской области. Лишь двое из них были зарегистрированы как паломники, остальные – туристы-паломники совершали обряды нелегально, без хадж-визы", – сказал источник.
По его словам, один зарегистрированный паломник из Дагестана, мужчина 1955 года рождения, скончался от сердечной недостаточности, две нелегальные паломницы 1955 и 1956 годов рождения умерли после вынужденного перехода на несколько десятков километров, причина смерти четверо верующего из Дагестана 1961 года рождения неизвестна.
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В Саудовской Аравии во время хаджа умерли не менее 550 паломников
Вчера, 08:09
 
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